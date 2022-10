Kolink et NZXT ont introduit du nouveau ventirad pour leur catalogue quasi simultanément, ça sera l'Umbra EX180 d'un côté et le T120 de l'autre. « Nouveau » est peut-être un grand mot lorsque l'on parle de ce type de solution. Difficile d'estimer si les constructeurs réalisent réellement toujours un travail de fond pour leurs ventirads ou s'ils se content avant tout d'appliquer un nouveau skin à du matériel quasi inchangé. On est prêt à parier que pour la majorité, c'est cette dernière affirmation qui est la plus vraie. Peu importe, on va tout de même vous causer de ce que ces deux constructeurs ont ajouté à leur catalogue respectif. Pour l'anecdote, l'EX180 est le premier ventirad proposé par Kolink directement sous son propre nom, mais pas vraiment son premier en tant qu'entreprise. En effet, il fut une époque (lointaine) où Kolink commercialisait du ventirad - comme le Corator DS - sous sa marque Coolink.

Nous vous résumerons l'ensemble des caractéristiques techniques dans un tableau d'ici quelques lignes. Dans un premier temps, étant tous deux de classe 120 mm, monotour et direct-touch, il est évident que l'EX180 et le T120 seront amenés à se faire concurrence, bien qu'issus de deux philosophies un peu différentes. Ainsi, le style du Kolink est un peu plus basique, tandis que NZXT a un peu plus « lissé » l'ensemble. Chez Kolink, on a préféré utiliser moins d'ailettes en aluminium, mais légèrement plus grandes, tandis que chez NZXT ce sont des ailettes plus petites, mais plus nombreuses qui ont été déployées. Ceci signifie aussi qu'il faudra un peu plus de pression statique avec le T120 qu'avec l'EX180. Rassurez-vous, NZXT a prévu le coup, en contrepartie d'un flux d'air moindre. Enfin, vous aurez l'option de l'ARGB dans les deux camps et aucun des deux ventirads ne devrait venir gêner vos modules de DRAM. Comme l'EX180, le T120 existera dans une robe noire intégrale, mais NZXT proposera en plus une édition entièrement blanche.

Ventirad 120 mm Kolink Umbra EX180 NZXT T120 Dimensions (L x l x H) 130 x 50 x 157 mm 130 x 75 x 157 avec ventilo 120 x 41 x 159 mm 120 x 66 x 159 mm avec ventilo Poids 500 g sans ventilo Non mentionné sur la fiche technique Conception Base direct-touch 4 caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre 41 ailettes en aluminium avec revêtement Base direct-touch 4 caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre 52 ailettes en aluminium avec revetement Ventilateur 1 x 120 mm Roulement hydrodynamique 800 à 1800 tr/min 125 m³/h 2,1 mmH2O 26,6 dBA PWM 4 broches Pads antivibrations 1 x 120 mm Roulement hydrodynamique Version standard : 800 à 1800 tr/min Version ARGB : 500 - 1800 tr/min Version standard : 78,02 m³/h Version ARGB : 50,18 m³/h 2,7 mmH2O 30,6 dBA PWM 4 broches Autre - Fixation incluse pour ventilateur supplémentaire 1 g de pâte thermique Compatibilité AM4, AM5, LGA20xx/1700/1200/115x AM4, AM5, LGA20xx/1700/1200/115x Prix 30 € 35 € version ARGB 50 € version standard 55 € version ARGB Dispo Maintenant pour la version standard Janvier 2023 pour la version ARGB Maintenant Page Produit Y'en a pas (encore) NZXT T120

Kolink affirme que son ventirad sera capable de gérer un TDP de 180 W. On imagine qu'il en sera plus ou moins de même pour le T120 de NZXT. Si cela devrait suffire dans bien des scénarios d'usages standards, n'espérez pas pour autant refroidir les plus grosses puces récentes de chez AMD ou Intel, ces deux ventirads seront assurément à ménager. Un premier test indique d'ailleurs que le T120 aurait des performances inférieures au AK400 de chez DeepCool. Attendons tout de même d'en voir d'autres avant de trancher. Néanmoins, l'on ne pourra déjà s'empêcher de penser que NZXT a eu la main un peu lourde en ce qui concerne la tarification, comme souvent en fait. À l'inverse, Kolink a été plus modéré et sous réserve de résultats similaires, l'EX180 semble assez bien parti pour avoir un meilleur rapport performance/prix. Plus qu'à attendre l'éventuel duel !