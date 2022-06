Vous vous souvenez de SiPearl ? La firme récemment crée n’est autre que la réponse française à l’European Processor Initiative — EPI - chargée de la création de puces 100 % issues du vieux continent pour les supercalculateurs et la haute performance. Sa première création, Rhea, se présente pour utiliser du 6 nm et une microarchitecture dérivée des Neoverse de chez Arm : de quoi rassurer les investisseurs en utilisant des bases solides.

Hé bien, voilà que la firme nous donne de ses nouvelles : après une annonce de collaboration avec le géant bleu l’hiver dernier, c’est désormais au tour de NVIDIA d’être inclus dans les plans européens. Si l’entreprise n’a à première vue rien à faire dans l’EPI, le partenariat se situe en fait majoritairement dans le développement logiciel, afin de s’assurer de la capacité des systèmes complets à déporter une partie de leurs calculs sur GPU sans encombre (le communiqué fait même état d’un « fonctionnement harmonieux » des technologies, quoi que cela signifie en pratique). D’un point de vue plus méta, l’alliance est tout à fait pertinente puisque les verts ont dans les cartons une solution similaire, Grace, sous architecture Arm et se liant nativement avec leur dernier GPU Hopper. Encore faut-il que les problématiques de concurrence entre l’offre de SiPearl et de celle de NVIDIA n’entrent pas en conflit…

Au passage, ce n’est pas la seule alliance récemment nouée par SiPearl, puisque HPE, la branche serveur de HP, est également dans le coup : de quoi fournir du support quant à l’intégration et la distribution de lames équipée dans les années à venir. Reste qu’une bonne présentation en détail du produit ne serait pas de refus histoire de crédibiliser la société aux yeux de la clientèle cible !