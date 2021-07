Prévu comme étant une mise à jour sur les fréquences exploitées par la norme Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E met toutefois du temps à se faire accepter par les autorités des différentes régions du globe. En effet, celui-ci se base sur des bandes en fréquence étant différentes en largeur, et son spectre se situe dans les 5945 à 7125 MHz, ce qui requière donc plus d'études et de demande auprès des autorités de régulation. Pour autant, les avantages sont bien réels, puisque cela permet d'exploiter des bandes de fréquences peu utilisées, ce qui réduit les perturbations et permet donc d'augmenter le débit réel des routeurs exploitant cette norme dans les environnements publics : écoles , centres commerciaux, gares...

L'Europe a donc confirmé l'exploitation du Wi-Fi 6E sur son territoire, permettant donc d'utiliser des routeurs et des périphériques adaptés à cette norme, en imposant toutefois une contrainte : seules les bandes comprises entre 5945 et 6425 MHz seront utilisable. Un choix un peu étonnant, puisque cela réduit l'intérêt de cette norme et augmente l'encombrement des réseaux, alors que d'autres zones comme les USA ont autorisé une pleine utilisation de ces fréquences. Il faudra donc voir si cela n'est qu'une décision intermédiaire en attendant d'avoir l'amplitude complète de cette itération des réseaux WLAN.

Néanmoins, même si nous retrouvons facilement des cartes Wi-Fi exploitant le Wi-Fi 6E de nos jours, notamment sur les cartes mères de dernière génération, les routeurs sont beaucoup moins nombreux quant à eux. Et l'exploitation de la norme n'est actuellement possible que sur le canal de développement de Windows, son utilisation n'étant prévue actuellement que pour Windows 11. (source : Computerbase)