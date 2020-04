La bande 6 GHz, l’industrie l’attendait déjà de pied ferme ! La Wi-Fi Alliance avait commencé à s’y préparer depuis janvier avec l’annonce de la certification (encore une…) Wi-Fi 6E, et Broadcom compte bien s’en servir pour élargir la bande passante de qui veut bien acheter ses p’tites puces réseau. Accessoirement, c’est un peu frustrant de voir arriver déjà un dérivé du standard Wi-Fi 6, alors que la situation est parfois déjà un peu confuse du côté de son intégration et des disparités en termes de fonctionnalités entres les différents appareils Wi-Fi Certified 6, en sachant que le support de la bande 6 GHz nécessitera désormais du matériel certifié Wi-Fi 6E et exclura tout l’équipement Wi-Fi 6 existants.

Mais pourquoi 6 GHz ? C’est simple, cela fait pratiquement 20 ans que les réseaux sans-fil se contentent des bandes 2,4 GHz et 5 GHz, ce qui commence aujourd’hui à poser de gros problèmes face à la multiplication des appareils connectés et des environnements de plus en plus encombrés. Le 6 GHz est d’ailleurs un peu plus large qu’il ne l’entend, avec une largeur de 1200 MHz comprise entre 5,925 et 7,125 GHz. Bien sûr, l’idée principale n’est pas de booster les débits, le Wi-Fi 6E offrira les mêmes performances théoriques que le Wi-Fi 6, par contre, l’usage de canaux plus large promet beaucoup moins d’interférence et une capacité d'occupation bien plus importante.

Bref, la FCC a entendu l'appel de l'industrie et sa commission a finalement voté en faveur de l'ouverture d'un bloc 6 GHz pour une utilisation en intérieur sans licence ! Accessoirement, ce serait aussi un nouveau marché estimé aux alentours des 183,44 milliards de dollars sur 5 ans seulement pour les USA.

Tout ça, c’est évidemment très chouette, mais il faut de toute façon encore attendre les prochaines vagues de matériel pour en profiter. La Wi-Fi Alliance avait mentionné que les premiers routeurs Wi-Fi 6E débarqueront progressivement vers la fin de l’année, mais pour les appareils clients, il faudra probablement attendre 2021. Il n’est pas à écarter non plus que la nouvelle norme soit initialement une exclusivité des appareils surtout haut de gamme, où chaque once de performance en plus se paye souvent assez cher. Mais avant même d’en arriver là, il faut encore que chaque région du globe approuve définitivement l’ouverture de la bande. Pas de nouvelle de l’Europe et de la CEPT depuis leur communiqué de septembre 2019, mais le rapport est a priori toujours attendu pour juin prochain, suivi en principe d’une décision de l’ECC, sauf retard potentiel lié à la pandémie ou autre délais typiquement bureaucratique. (Source)