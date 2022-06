Comme annoncé l'autre jour, le rendez-vous du 7 juillet a bien eu lieu et ça y est, c'est officiel ! Il reste encore au Parlement et au Conseil européen d'approuver officiellement l'accord avant sa publication au journal officiel européen après la pause de l'été, mais tout le monde s'est mis d'accord lors de la réunion : d'ici l'automne 2024 (soit un délai de 24 mois, comme prévu initialement), l'USB Type-C deviendra le port de chargement commun en Europe pour tous les smartphones, tablettes, appareils photo, liseuses, écouteurs, caméras, casques, consoles portables, souris, GPS, claviers et enceintes portables pouvant être chargé en filaire, et ce peu importe le fabricant !

En ce qui concerne les laptops/notebooks, les fabricants auront un peu plus de temps et plus exactement 40 mois pour s'adapter après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (soit 20 jours après la publication au journal). Par la même occasion, la vitesse de recharge va aussi être harmonisée pour les appareils étant compatibles avec la recharge rapide, de sorte que l'utilisateur puisse charger l'appareil à la même vitesse avec n'importe quel chargeur compatible.

Mais ce n'est pas tout. À partir de là, les entreprises vont aussi devoir mieux informer les clients sur les caractéristiques de rechargement de leur nouvel appareil, pour leur permettre de déterminer plus facilement si un chargeur déjà en leur possession est déjà compatible ou non. En sus, les acheteurs pourront ensuite aussi choisir s'ils souhaitent acquérir un appareil avec ou sans son chargeur. Attention, il est important de noter que ces nouvelles règles ne s'appliqueront pas aux produits commercialisés avant la date d'application du texte, c'est-à-dire en automne 2024.

Pour la suite, rappelons que la Commission Européenne va également se pencher sur la recharge sans fil, de plus en plus répandue. Elle sera notamment habilitée à élaborer des actes dits délégués sur l'interopérabilité des solutions de recharge. Bref, voilà qui est fait ! Et RIP le connecteur Lightning d'Apple... Bon, c'est vrai que 2024 parait encore très loin, alors que l'USB-C n'est plus vraiment tout jeune. Néanmoins, l'USB4 débarque à peine et était de toute façon déjà parti pour démocratiser le type de port en question. Autrement dit, le connecteur en a encore dans le ventre et a assurément encore un avenir malgré son âge. Et puis ce n'est pas non plus comme s'il y avait vraiment un remplacement à l'horizon...