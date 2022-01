Le WiFi 6E est à peine arrivé sur le marché et est encore bien loin d'avoir percé toutes nos chaumières, mais voilà que Mediatek — l'entreprise taiwanaise qui a aidé AMD à apporter récemment les premières puces réseaux à son nom dans le commerce — nous cause déjà du WiFi 7 de manière plus concrète ! Enfin, de ce qui pourrait à l'avenir potentiellement être nommé ainsi. Bien que logique et attendue, cette appellation n'a encore aucun caractère officiel à ce jour. On sait par contre que ce sera basé sur le nouveau protocole IEEE 802.11be EHT (pour Extremely High Throughput), certains parlent donc parfois aussi de WiFi EHT.

Le protocole en question, on en connait déjà assez bien les grandes lignes, son groupe d'étude avait été formé en mai 2019, on en avait parlé et présenté dans la foulée toutes ses nouveautés/améliorations par rapport à l'existant — et elles sont franchement alléchantes pour du sans-fil, on ne peut pas le nier. Qu'un constructeur puisse franchir le pas d'une démonstration technique prouve en principe que le travail a bien avancé depuis 2019, au point où les fabricants peuvent désormais élaborer des prototypes histoire de faire joujou dans les labos, quand bien même la version finale du protocole n'est pas attendue encore avant un petit moment !

L'objectif de la démo du constructeur était de mettre en avant la connectivité WiFi 7 d'une future nouvelle puce réseau Filogic, basée sur un CPU Arm Cortex-A53 et un accélérateur réseau maison, et de montrer sa capacité à transmettre au maximum prévu par le protocole 802.11be avec agrégation multicanal, à savoir 30 Gb/s ou 3,75 Go/s ! À comparer au maximum théorique de 9,6 Gb/s ou 1,2 Go/s du WiFi 6(E), en sachant aussi que le nombre d'antennes restera normalement identique. Mediatek semble clairement être très emballé par le WiFi 7 et les nouvelles perspectives qu'il offrira, le fabricant affirme notamment que cette étape marquera la première fois que le WiFi pourra servir de véritable remplacement au réseau filaire pour des usages ayant besoin d'une bande passante stable et très élevée, telle que la réalité virtuelle et augmentée, le cloud gaming ou encore le streaming en 4K ou 8K ! Franchement, on ne demande qu'à voir, mais il faudra encore être un peu patient, les premiers produits compatibles WiFi 7 arriveraient sur le marché en 2023. (Source)