C'est bien le sujet épineux du moment, alors que les semiconducteurs ( et il ne faut pas que raisonner en CPU ou GPU, mais aussi considérer toutes les petites puces, des plus complexes aux plus basiques) s'arrachent et que personne n'en a assez. Une situation où l'approvisionnement a clairement été dépassé par l'explosion de la demande (avec une croissance à deux chiffres des ventes de semiconducteurs) et sa croissance constante et pourrait avoir du mal à rattraper le coup rapidement, potentiellement pas avant 2022/2023, selon la personne interrogée... Pour certains une véritable nouvelle ruée vers l'or, le semiconducteur commence parfois aussi à être qualifié de « nouveau pétrole », d'autres y voient aussi le résultat d'un marché mondial délocalisé et beaucoup trop concentré, les géants asiatiques TSMC et Samsung produisant à eux seuls la majorité des semiconducteurs de ce bas monde, TSMC en tête.

Bien entendu, derrière les rideaux les choses bougent et de nouvelles stratégies se mettent en place, généralement avec des investissements massifs. En Chine, c'est SMIC qui mène la charge et son affaire décolle ; TSMC a encore grossi son enveloppe d'investissement et a aussi répondu à l'appel des Américains pour installer une usine avancée aux USA ; toujours du côté des USA, le bruit court que Samsung pourrait aussi être invoqué pour y construire une usine 3 nm ; l'Europe cause d'une enveloppe de 145 milliards pour un 2 nm européen et sa volonté de se reconcentrer sur le semiconducteur (de manière large) serait bien plus sérieuse qu'on aime à le penser d'un projet européen. Ce sont quelques exemples, il y en aurait évidemment d'autres, les différents blocs « géopolitiques » ont a priori bien compris que le semiconducteur est le nouveau nerf de la guerre de demain...

Ce qui nous amène (enfin) au sujet du jour qu'est la capacité en wafer de chaque région du monde, spécifiquement en wafers 200 mm ou équivalent, et celui qui devient de plus en plus cher chez les fondeurs. Ce sont des chiffres compilés et servis par IC Insights dans son étude annuelle (dont le dossier complet est évidemment payant). Fin 2019, nous nous étions penchés sur son rapport « Global Wafer Capacity 2020-2024 » et son diagramme de la répartition de la capacité par zone géographique et en fonction de la famille de procédé, la nouvelle édition adresse donc la « Global Wafer Capacity » pour la période 2021-2025 et nous allons donc pouvoir observer la répartition telle qu'elle l'était en décembre dernier, et son évolution depuis 2019. En conclusion, la répartition des wafers selon les différents procédés n'a pas évoluée, mais pas moins 1,4 million d'unités ont été ajouté au niveau mondial depuis 2019, dont 0,7 million rien qu'en Chine !

Décembre 2020, par zone géographique et procéde.

Et qui était en tête des capacités fin 2020 ?

Décembre 2019.