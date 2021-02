Après un bannissement par l’administration Trump, le fondeur chinois SMIC ne semble finalement pas si malheureux que cela. En effet, son co-PDG Zhao Haijun vient d’annoncer un plan d’investissement massif visant à augmenter la production de galettes de silicium, en particulier en ce qui concerne les wafers de 8" (200 mm) avec un rajout de 45 000 unités supplémentaires par an, et ceux de 12" (300 mm) avec 10 000 gaufrettes en plus de la capacité actuelle.

S’attendant à une demande croissante, probablement de la part d’entreprises chinoises délaissant les partenaires américains du fait de la guerre économique, la firme prévoit d’investir la bagatelle de 4,3 milliards de dollars en dépense d’équipement. Cependant, il n’est pas ici question de mettre au point un nouveau procédé magique, mais de consolider les technologies déjà matures tels le 28 nm, 40 nm et autre 65 voire 90 nm, car les carnets de commandes sont pleins en dépit du COVID. Notez au passage de développement d’une seconde génération de FinFET dans les cartons, qui devrait faire suite au 14 nm afin de remplacer les fonderies américaines du fait des restrictions économiques. Cela a des conséquences plus que positives sur la santé de l’entreprise, puisque son chiffre d’affaires pour ce 4e trimestre 2020 s’est élevé à 981 millions de dollars, pour des bénéfices annuels records de 716 millions de dollars, soit... 205 % de plus que l’an dernier. Pour continuer dans les chiffres, la première moitié de 2021 devrait suivre la tendance avec un chiffre d’affaires projeté de 2,1 milliards de dollars, voilà qui risque de faire un sacré tas de biftons ! Reste à voir si nous en verrons la couleur en occident, peut-être via le monde de la téléphonie mobile ? (Source : CNTechPost)