À distinguer de la branche Xe LP qui rassemble les GPU Xe au 10 nm SuperFin des SG1, DG1 (à redécouvrir ici, nue) et Tiger Lake, le segment Xe HPG d'Intel sera celui des hautes performances et optimise pour le gaming, et donc celui dont nous attendons des cartes graphiques desktops vendues au détail ! Nous savons déjà que l'un de ces GPU sera le DG2 et que cette gamme sera fabriquée hors des usines d'Intel, sur le procédé non spécifié d'un fondeur non identifié pour le moment (mais certainement TSMC).

En attendant de pouvoir montrer du concret, Intel continue à se servir de Twitter pour partager des nouvelles au compte-goutte, encore une fois par l'intermédiaire du toujours très présent Raja Koduri, le boss de la division GPU du fondeur. Pour prouver que les choses progressent et qu'Intel possède bien un GPU Xe HPG capable de tourner en laboratoire, Raja Koduri a partagé une capture d'écran d'un benchmark 3DMark encore inédit, un nouveau test exploitant les mesh shaders - adossés sur DirectX 12 Ultimate - et qui devrait être publié prochainement. Par ailleurs, c'est une fonctionnalité pour les développeurs introduite par Nvidia avec Turing, et aujourd'hui également supportée par Ampere et les Radeon RDNA2.