Au départ, il y a eu Scythe avec ses Kaze, ou encore Noctua avec ses x15. Maintenant il y a Arctic qui rejoint le groupement des marques à avoir un moulin de 120 mm de diamètre, mais surtout 15 mm d'épaisseur, en lieu et place des 25 mm classiques. Le germain, et non l'helvète, lance son P12 Slim PWM, qui est, comme vous l'avez compris, un bousin de 120 mm peu épais, idéal pour aller dans des tours où la place manque si vous optez pour du matériel encombrant.

La technologie du rotor est ainsi faite, que le moteur est refroidi de 10°C par rapport à des moulins classiques, du fait de matériaux plus nobles, comme le néodyme, le fer et le bore, qui ont tendance à moins chauffer lors de la rotation et de la soumission aux forces de frottements.

Étant PWM, le moulin pédale de 300 à 2100 tours par minute, débite au maximum 41.1 CFM soit 71.53 mètres cubes d'air par heure, et a une pression statique max de 1.45 mm de flotte. Pour conclure sur ces 85 grammes de vent, le prix est de 9.99 € incluant les taxes, et heureusement que ce n'est pas très cher parce qu'on en connait qui pourraient être taxés bien plus avec tout le vent qu'ils font !