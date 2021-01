C'est en septembre dernier qu'ASUS avait fait connaître son intention de s'engager dans la soufflerie de boitier, probablement une suite assez logique des années passées à vendre de la ventilation indirectement avec ses cartes graphiques et ses AIO. Et puis ça fera aussi un article ROG en plus à convoiter pour votre panoplie républicaine, puisque le premier modèle sera un ROG Stris XF 120 ! Affichant des dimensions parfaitement standards de ventilateur 120 mm, à savoir 120 x 120 x 25 mm, il arbore un design relativement anguleux, un logo ROG au centre et une inscription ROG Strix sur les côtés. Notez qu'il ne possède aucune LED RGB, une hérésie pour un produit ROG dirons certains, mais on est prêt à parier qu'une version RGB ne se fera pas attendre longtemps ni d'ailleurs la variante 140 mm. Enfin, le cadre intègre des pads antivibrations, complétés par un vissage adapté pour boîtier et radiateur.

Sur le plan technique, la référence proposera une plage opérationnelle de 250 à 1800 tr/min, mais peut être réglée pour descendre à zéro avec un signal PWM à 0 % — l'alimentation et le contrôle se feront via la prise 4 pins PWM. Le ROG Strix XF 120 offrira une pression statique plutôt intéressante sur le papier de 3.07 mmH2O et un flux d'air de 62,5 CFM, soit environ 106 m3/h, et promet de le faire en silence, son profil acoustique ayant été évalué à 22,5 dBA et avec une fréquence sonore stable !

Son grand secret ? Un roulement MagLev, c'est-à-dire à lévitation magnétique, promettant par ailleurs une durabilité de 400 000 heures ! Il s'agit d'ailleurs très certainement du même roulement MagLev (sans aucun doute révisé entre-temps, évidemment) conçu par l'OEM Sunon en collaboration exclusive avec Corsair pour ses ML1x0 PRO depuis 2016 (voir notre test des ML1x0 PRO RGB), ce qui sous-entendrait aussi que la période exclusivité serait arrivée à terme et que d'autres constructeurs vont désormais pouvoir s'en servir.

ASUS s'est contenté de dire que son premier ventilateur arrivera vers avril, sans en donner de prix, mais considérant ceux pratiqués par Corsair pour ses modèles à lévitation magnétiques et le fait qu'il s'agisse d'un produit labélisé ROG, on peut facilement imaginer un tarif entre 25 et 30 €. Il est peut-être un peu dommage qu'ASUS n'ait pas vraiment marqué le coup en faisant l'effort d'explorer des innovations pertinentes comme la possibilité de chaîner plusieurs ventilateurs sans câbles...