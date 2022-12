1 centime par Go de disque dur en 2025 ? Backblaze pense que c'est possible !

Une bien belle histoire qu'a raconté Andy Klein, Principle Storage Cloud Storyteller (ça fait donc partie de son travail) chez Backblaze ! C'est celle du disque dur dont le prix du Go atteindrait finalement les 0,01 $ d'ici mi-2025. Il faut dire que la direction de l'évolution est très claire et elle n'a pas du tout changé depuis 2009. Certes, la tendance générale à la baisse a été interrompue à plusieurs reprises, parfois pour plusieurs mois, voire années, par exemple en marge de la crise des inondations thaïlandaises. Mais tôt ou tard, tout revint toujours systématiquement à la normale jusqu'à présent.

Ainsi, Backblaze achetait du disque dur pour 0,11 $ le Go en 2009. En 2017, ce chiffre était déjà tombé à 0,03 $/Go avec les disques durs de 8 To et cette année, l'opérateur cloud en est déjà à 0,014 $/Go grâce aux disques de 16 To. De ce fait, le prix du Go a affectivement chuté de 87,4 % depuis 2009, et 56,36 % rien qu'entre 2017 à novembre 2022, avec une baisse annuelle de 9 %. Alors oui, Backblaze n'est pas un consommateur régulier. À ce jour, l'opérateur affirme avoir acheté environ 265 300 depuis le début de ses opérations. Néanmoins, il explique aussi payer plus que le prix public le plus bas afin d'avoir des délais de livraison garantis.

Bien entendu, le prix au Go d'une nouvelle capacité est au départ toujours supérieur par rapport à la capacité maximale précédente. Selon Andry Klein, la baisse du prix s'effectue lentement dans un premier temps, au rythme de 0,5 % par mois, puis s'accélère pendant un certain temps avant de toucher le fond. Il note aussi que dans la grande majorité des cas, le cout par Go d'une nouvelle capacité de disque dur finit toujours par tomber plus bas que le prix par Go de la capacité précédente. En somme, l'amélioration de la densité pousse les prix vers le bas.

Et c'est donc avec cet historique et toutes ces données en main qu'il déclare que la prochaine étape pourrait être le prix incroyable de 0,01 $ le Go, potentiellement d'ici mi-2025 avec l'arrivée des disques de 22 To ou 24 To ! Un chiffre qui n'est effectivement pas déconnant vu la tendance, même si cela implique aussi des conditions assez défavorables pour la tarification des disques durs. 220 $ pour 22 To ou 240 % pour 24 To, soit dans les deux cas plus de capacité qu'il n'en faudrait actuellement pour toute la vie d'un utilisateur moyen, ça se prendrait !

Et après ? Jusqu'où pourrait-on descendre ? Ça, personne ne le sait. Cela dépendra sans aucun doute en grande partie de la capacité des fabricants à pouvoir continuer à augmenter la densité et de le faire avec une technologie n'impliquant pas de surcout au Go par rapport a la technologie précédente. Il y aura évidemment d'autres facteurs plus généraux et hors de leur contrôle à prendre en compte. En tout cas, même s'il a été largement détrôné par le SSD pour bien des tâches, on dirait bien que le disque dur devrait encore longtemps rester en tête pour le stockage de masse, quand bien même certains fabricants comme Solidigm et son SSD de 61 To ambitionnent de porter le coup fatal, on a encore du mal à imaginer un Go à 0,01 $ avec le SSD, qui en est à ce jour encore loin. (Source)