En marge de l'annonce des résultats - toujours profitables, mais sur fond de temps difficiles - d'Intel que nous vous avons rapporté hier, le fondeur s'est également fendu d'une petite causette sur le statut de ses GPU « discrete » - ses cartes graphiques dédiées. Tout d'abord, à partir du jour de l'annonce, le GPU DG1 - Irix Xe Max de son nom commercial - est passé en livraison. On rappelle qu'il s'agit du premier GPU dédié commercial d'Intel depuis deux décennies, successeur spirituel des iGPU GT3e et GT4e, présenté depuis le début de l'année comme le compagnon attitré de Tiger Lake et l'option d'un upgrade graphique sympathique pour les machines portables les plus fines. Jusqu'à présent, on ne savait pas encore quand le GPU allait enfin se faire voir dans le commerce, mais l'annonce de hier confirme que le GPU est en chemin vers les OEM, dont les premières machines équipées en DG1 sont désormais attendues au dernier trimestre. Malheureusement, Intel n'a toujours rien dit des performances et de la consommation qu'il faut attendre du GPU - allez savoir s'il faut plutôt prendre cela comme un bon ou un mauvais signe...Gageons que des « fuites » ne manqueront pas d'avoir lieu dès lors que la carte sera entre les mains des assembleurs.

En parallèle, Intel a mentionné pour la première fois le prochain GPU dédié à venir, il s'agit de DG2 ! Intel aurait complété son tape out et ainsi produit la première puce alpha, qui est dès à présent en activité dans ses laboratoires. Notons que le PDG Bob Swan a expliqué que DG2 est plus qu'un simple successeur de DG1, puisqu'il s'agira d'un GPU bien plus puissant basé sur la future architecture Xe-HPG - dévoilée cet été lors de l'Architecture Day 2020, c'est celle qu'Intel dédiera au segment gaming et intégra des fonctionnalités phares comme le ray tracing. L'autre particularité, c'est que les GPU Xe-HPG seront tous fabriqués loin des usines et des procédés de gravure d'Intel, mais le géant n'a pas encore dit quel fondeur s'occupera de cette pièce majeure ni sur quel node. Vous remarquerez qu'Intel reste encore une fois très avare sur les détails et n'a révélé rien de plus sur son architecture gaming ni clarifié si DG2 est son futur flagship GPU ou une puce plus modeste. Tellement mystérieux qu'on ne sait trop quoi penser, mais cela vaut assurément mieux que de fausses promesses ou du teasing sans substances ! (source : Intel et Anandtech)