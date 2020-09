no ragotz

Il s'agit probablement d'une accalmie dans le déploiement de la fibre optique française, ou peut-être un simple effet d'euphorie, mais le plan de relance économique a réussi à calmer les acteurs de la fibre dans leurs tensions communes. En ne cherchez pas très loin, car il n'aura pas fallu grand chose pour apaiser les tensions, mais seulement de promettre des fonds plus décents pour l'ensemble des intervenants, surtout au niveau des collectivités locales, qui réclament depuis des mois une subvention totale de 680 millions d'euros.

En effet, l'Avicca - association des collectivité territoriales autour du numérique - se réjouit du gonflement de l'enveloppe des subventions prévues pour le déploiement de la fibre optique sur les réseaux publics, qui passe à près de 550 millions d'euros, contre 330 millions auparavant, soit presque la somme demandée par les collectivités et qui a été appuyée par les résultats des études menées durant l'Observatoire du THD de 2020. Cependant, le gouvernement ne s'arrête pas là, et un coup de pouce est donné aussi auprès des installateurs du réseau lumineux, en cherchant à mieux encadrer la formation et l'emploi dans ce domaine.

L'objectif est aussi d'accompagner la transition numérique de notre pays. Il aura fallu le confinement et l'obligation du travail à distance pour faire comprendre aux autorités - et aussi aux entreprises - l'importance des outils informatiques dans l'économie actuelle. Ainsi, une enveloppe de 400 millions d'euros a été attribuée pour assurer les formations nécessaires, tout en prévoyant un plan global pour la transition. Une mesure tout autant bien vue par les acteurs de la fibre, qui ont du mal à faire accepter auprès des utilisateurs de l'intérêt du déploiement de la fibre. Cela reste dommage qu'il aura fallu avoir une telle crise pour débloquer une situation qui dure depuis des années... (source : Degroupnews)