Tout pointe désormais en direction d'une hausse importante de la consommation du hardware de demain, en particulier les GPU, les rumeurs d'une part, mais aussi les nouvelles alimentations, le connecteur 12VHPWR et l'ATX 3.0 sont autant de preuves qu'on s'y dirige doucement, mais sûrement. En sus, les langues ont également commencé à se délirer à ce sujet chez certains acteurs du marché, notablement AMD. En effet, le constructeur avait déjà abordé le sujet fin juin par l'intermédiaire de Sam Naffziger lors d'un entretien avec Tom's Hardware, où il avait été confirmé que les prochaines cartes graphiques consommeront bien plus qu'aujourd'hui, tout en affirmant qu'AMD est mieux placée que son concurrent pour pallier ce futur challenge (évidemment) et pouvoir jouer la carte de l'efficacité énergétique.

Quelques semaines ont passé et voici que Sam Naffziger s'est à nouveau pointé pour un entretien, cette fois-ci avec VentureBeat. Les propos ont plus ou moins été les mêmes, les évolutions des procédés de gravure ralentissent, mais les utilisateurs (pros et mainstream) veulent toujours plus de performances et pour les leur donner il va donc falloir jouer avec le levier de la consommation. Malgré des prévisions franchement alarmantes pour les consommateurs du grand public que nous sommes, Naffziger n'a pas manqué de rappeler à nouveau la confiance d'AMD dans sa capacité à atteindre ses objectifs de gain d'efficacité énergétique ces prochaines années et tacler le problème épineux de la consommation, tout en apportant les gains de performances attendus par les consommateurs pour les nouveaux produits. Ce qui est nouveau ici, c'est que l'entretien incluait cette fois-ci plusieurs représentations visuelles, dont une en particulière aura retenu notre attention :

Les courbes qui montent, c'est en général bien chouette, mais ça l'est beaucoup moins quand c'est celle du TDP des GPU. On voit donc bien qu'AMD anticipe l'avènement des GPU avec des TDP entre 600 et 700 W à l'aube de 2025, donc chez AMD à partir de RDNA 4. On imagine que cela vaut autant pour le marché mainstream que celui des serveurs, étant donné que le hardware suit toujours plus ou moins le même chemin. Bien entendu, cela ne veut en aucun cas dire qu'il n'y aura que de la carte graphique consommant une telle quantité de watts. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il est question sur le slide du TDP des « High Performance GPU », donc a priori celui des plus gros modèles des futures générations, autrement dit des RTX 3090 Ti et RX 6950 XT de demain, des cartes qui ne destinent déjà pas à tout le monde rien que par leur prix.

La « bonne nouvelle » dans tout ça, c'est que la barre des 500 W ne devrait visiblement pas être atteinte avec les RX 7000, youpi. En revanche, en regardant de plus près, on dirait que l'hypothétique RX 7900 XT/RX 7950 XT est tout de même bien partie pour avoir un TDP de 450 W. Et combien pour le flagship chez NVIDIA ? Vivement toutes les réponses ! (Source)