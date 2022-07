Ce n'est que mi-juin dernier que la rumeur d'un partenariat entre GlobalFoundries et STMicroelectronics pour la construction d'une nouvelle usine en France avait émergé. Eh bien voilà, on sait à présent que l'information était très bonne ! Le franco-italien STMicro et l'américain GlobalFoundries ont annoncé hier matin la signature d'un accord pour la construction d'une usine à Crolles, en France, adjacente à l'usine 300 mm existante !

Prévu pour créer plus de 1000 nouveaux emplois, le futur nouveau fab sera également équipé pour traiter jusqu'à 620 000 wafers de 300 mm par an, avec l'objectif que la production atteigne sa vitesse de croisière d'ici 2026. De ces 620 000 wafers, environ 42 % seront réservés pour STM et 58 % pour GloFo. La production sera destinée à servir autant une clientèle européenne qu'internationale des deux fondeurs, notamment sur les segments de l'automobile, de l'IoT et du mobile. Plusieurs technologies seront supportées par la nouvelle installation, tout particulièrement un bon nombre de variantes de technologies FD-SOI, dont la technologie FDX (et la plateforme 22FDX) de GlobalFoundries et toute la roadmap technologique de STM jusqu'au 18 nm.

L'initiative de STMicro et GloFo s'inscrit évidemment dans le cadre du Chips Act européen et contribuera entre autres à l'objectif (ambitieux) de redonner à l'Europe 20 % des parts de la production mondiale de semiconducteur d'ici 2030, en plus de récupérer une certaine forme d'autonomie. De ce fait, le projet des deux fondeurs bénéficiera tout naturellement d'un support financier "significatif" de l'État français. Le cout estimé de ce joint-venture n'a toutefois pas encore été mentionné. Il faut préciser aussi que son exécution n'est pas encore acquise et qu'elle dépend à présent de l'obtention des accords définitifs requis, notamment en matière de réglementation et de régulation. STM et Glofo doivent ainsi encore obtenir le feu vert de la Direction générale de la concurrence auprès de la Commission européenne et STM doit aussi de son côté compléter la consolation avec son comité d'entreprise en France. On imagine néanmoins qu'il ne devrait pas y avoir de blocage en particulier et ni d'empêchement du bon déroulement de l'opération. (Source)