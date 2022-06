La bataille de longue haleine pour la préservation de la « pureté » de la langue française ne connait pas de répit, il faut à tout prix exorciser notre langue du jargon anglophone s'étant immiscé dans chaque recoin de notre vie et mettant à mal les pauvres oreilles des plus puristes d'entre nous. Notre très chère Académie Française avait encore prévenu en février dernier que cette dégradation ne doit pas être considérée comme étant inévitable, tout en pointant de son index accusateur les nombreux vilains imports récents dans la vie de tous les jours comme la marque « Ouigo » de la SNCF, l'usage courant de « drive-in » ou « big data », et la prévalence de l'expression « Made in France », même par les candidats pendant les dernières élections. Bref, tout part en sucette !

Cette fois-ci, il s'agissait de se pencher tout particulièrement sur le jeu vidéo, un domaine rassemblant souvent des individus du monde entier et où l'anglicisme règne en maitre, malheur ! Avant de continuer, rappelons que l'Académie avait déjà publié un premier lexique globalement destiné au jeu vidéo en 2017 traduisant plusieurs termes courants en bon français. Cette année, avec la participation du ministère de la Culture, nous avons désormais 19 termes étrangers et leurs nouveaux équivalents français - ainsi que leurs définitions - à ajouter à notre vocabulaire, vive la Rance !

Ainsi, TomTom n'est à ce jour plus un streamer ni un pro-gamer, mais un « joueur-animateur en direct » et un « joueur professionnel ». À partir de maintenant, vous ne jouerez plus via cloud gaming, mais à un « jeu vidéo en nuage ». De même e-sport devient « jeu vidéo de compétition » et DLC se dira « contenu téléchargeable additionnel » ou « CTA »... 19 mots que les fonctionnaires n'auront dès à présent d'autres choix que de les utiliser dans toutes leurs communications, l'idée étant de permettre au peuple de communiquer plus facilement... Mais est-ce que ça prendra pour autant auprès du reste de la population ? On en doute fortement. Les individus utilisant les termes de « téléphone intelligent » au lieu de smartphone ou d'« accès sans fil à internet » à la place de WiFi se comptent probablement toujours sur les doigts d'une seule main d'un manchot. Majoritairement, au mieux ces efforts laisseront indifférents, au pire, ils seront ridiculisés avec plus ou moins de finesse, comme d'habitude. Malgré tout, on se tâte sérieusement pour renommer le « Comptoir du Hardware » en « Comptoir du Matériel »...