Les rumeurs sur le prochain rejeton graphique de chez Intel continuent de se faire voir sur la toile. Après les informations sur les potentiels modèles, allant du haut de gamme aux puces moins véloces, le fondeur aurait laissé entendre à travers un document interne qu'il prévoirait de faire appel à un confrère, TSMC, pour réaliser la production des GPU. Une nouvelle qui renforce le sentiment que le fameux process en 10nm des bleus ne semble pas être au point encore, avec des retards ou des incapacités de productions, à ce stade le constat reste le même.

Au final, Intel négocierait donc la possibilité de produire les premiers modèles de Xe sous le process 6nm - nommé N6 sur les papiers - afin de réduire la charge qu'incombe la production sur celle des CPU. Ce n'est pas la première fois que Intel prévoit de travailler avec un intervenant extérieur, mais les anciennes rumeurs portaient plus sur Samsung pour ces GPU Xe. Il est aussi possible que les puces de seconde génération soient faites en 3nm, un refresh - tout comme le 6nm - du process en 7nm. Mais comme cette prévision serait pour 2021, il y a fort à parier qu'elle soit encore en finFET, les versions GAAFET de ces nodes risquant de ne pas encore être prêtes. Il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant et voir si les différentes rumeurs finiront par se confirmer. Mais il semblerait tout de même que Intel se boost pour produire à temps ses GPU, afin d'éviter ses deux concurrents de lui couper l'herbe sous le pied. (source : techpowerup)