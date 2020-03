Cette semaine, ona vu passer des chiffres fous sur le GA100, alias le gros GPU Ampere dont on ignore tout. Furent évoqués des cuda cores à ne plus quoi savoir en faire, 6912 et 7552, rien que ça. Eh bien, ce n'était rien à côté de ce qu'on vient de lire. Selon un forumeur de Stage 1, le GA100 aurait 128SM et 8192 cuda cores, à raison de 64 cuda cores par SM, Turing est architecturé de la même façon, en y ajoutant 8 tensor cores par SM et 1 RT core par SM.

À ce sujet, les tensor cores y seraient doublés, la fréquence du GPU atteindrait 2.2 GHz en boost, et la carte qui l'emploierait utiliserait 24 ou 48 Go de HBM2e. On pense fatalement à la relève du GV100, et en n'oubliant pas la finesse de gravure 7nm, il serait possible de faire une telle puce pour les bosseurs. Pour les joueurs, pas forcément besoin de tout ça même si philosophiquement, et comme le dirait le sage bordelais chauve épilé "plus c'est mieux que moins bien". En tout cas, dans ce magma, le TDP annoncé par le forumeur serait de 300W, ce qui n'est pas déconnant compte tenu des specs, disons que c'est assez cohérent.

On attendra la GTC dématérialisée pour en savoir réellement plus, à moins que rien n'y soit dit. Mais cela serait surprenant !

Vachement stylées les nouvelles boules de cristal, dis donc !