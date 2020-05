Le NUC passif haute couture

Marre des boîtiers carrés, gris et austères que proposent les fabricants de mini PC ! Nous on veut du beau, du design et de la conception française monsieur ! Ça tombe bien, nous avons trouvé cela, bien que la base provienne de chez Intel. Le modèle que nous présentons aujourd'hui est un cube qui nous arrive de chez Bleu Jour. La société est implantée dans l'hexagone, à Toulouse pour mieux la situer, et s'est spécialisée dans les produits high-tech au design "art moderne". L'un de ses produits phares est le Kubb, un mini PC cubique proposé en plusieurs couleurs, matières ou design ; une petite oeuvre d'art fabriquée à la main pour embellir votre bureau. Il manquait une version passive de ce modèle et le tir est corrigé depuis peu. Le Kubb passif est là, en version chromée, et nous nous empressons de le tester pour vous.

