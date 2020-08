Le constructeur Asrock met à jour sa gamme de PC Barebone nommée DeskMini. Pour rappel, ce type d'ordinateur très compact peut s'avérer bien pratique et est souvent très prisé dans le monde des entreprises. Nous vous avions parlé en juin dernier d'une éventuelle mise à jour des DeskMini. Nous avons la réponse, la société annonce un nouveau modèle en H470 supportant la dernière génération de processeurs Intel. Ce n'est pas tout, une version en X300 pour RYZEN est également prévue et devrait pouvoir supporter les APU "Renoir". Alors, qu'apporte cette nouvelle version par rapport aux anciennes éditions ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cet article de présentation.

On retrouve donc un petit chassis comme cela était le cas sur les anciennes version en B360 par exemple, sauf que le design change quelque peu. Le produit est censé supporter les processeurs allant jusqu'à 65W de TDP en LGA1200 ou AM4. Du coup ce sont toutes les avancées proposées avec la dernière génération Intel et AMD qui sont ajoutées, comme le support de la DDR4-2933 MHz. Ah oui c'est vrai que nous sommes chez Asrock et qu'il y a donc l'ajout du Base Frequency Boost qui permet de surcadencer les CPU non K. Pour le X300, la marque insiste que toutes les fréquences sont modifiables et que la tension est débloquée (normal sur du AMD). Bon pour le support processeurs, ce sera du 8 cores maximum avec du dual channel à 3200 MHz. Cette version aura d'ailleurs deux slots M.2 pour câler des SSD en PCI-e Gen3 (contre un seul sur la Intel).

Pour le reste, les connectiques sont assez similaires sur les deux versions, à la différence que celle de chez Intel sera équipée d'un port USB Type-C supplémentaire - USB 3.2 Gen2, youhouu ! -, se proposant de passer en mode DisplayPort 1.4 au besoin et de driver un moniteur en plus. Pour le reste, vous aurez des ports en USB 2.0 (sur X300) et en USB 3.2 (Gen1) Type-A, un port USB 3.2 (Gen1) Type-C ainsi qu'un port Ethernet 1 GbE, avec une carte Wi-Fi intégrée Intel AC-3168 ou Wi-Fi 6. Chaque PC est équipé d'une sortie DisplayPort classique, supportant le 4K@60Hz, vous aurez aussi le luxe - ou pas - d'une sortie HDMI en supplément, compatible 4K en 30Hz ou 60Hz selon modèle. Pour le moment aucune date de sortie et tarif de lancement n'a été communiqué. Face à la concurrence, bah, Asrock est un peu tout seul à vrai dire, surtout sur le marché européen et représente une des rares solutions pour avoir une configuration custom au format STX.