Les applications du machine learning et des IA primaires se font de plus en plus fréquentes, les entreprises et projets sur le sujet n'arrêtant pas de pousser comme des champignons dans les champs au début de l'automne. Mais si les GAFAM se bataillent pour obtenir les contrats les plus succulents, d'autres sociétés commencent à réaliser des projets en interne pour améliorer leurs services ou optimiser le fonctionnement de leurs applications. Et dans ce genre de cas, nous retrouvons Valve avec sa plateforme de distribution de jeux vidéo Steam, qui se voit évoluer ces derniers temps sur son interface ou ses fonctionnalités, comme avec le Remote Play Together.

Cette fois ce sera d'une fonctionnalité en cours d'expérimentation dont nous parlerons, que Valve a communiquée il y a peu sur son forum Steam Labs. L'objectif de l'expérience 008 est donc de vous rappeler que vous avez plus de jeux dans votre bibliothèque Steam que de DVD de nanars dans votre meuble TV, et vous propose donc de jouer aux jeux les moins utilisés depuis leur achat en fonction des jeux auxquels vous jouez en ce moment. Pour résumer, Steam fera du machine learning sur vos tendances actuelles pour vous proposer de temps en temps d'essayer des titres de votre bibliothèque qui commencent à avoir quelques millimètres de poussière. Une idée originale qui permettra aux joueurs de se rendre compte du nombre de jeux parfois phénoménal qui est entassé, ou de voir autre chose que les jeux compétitifs sur lesquels nous avons parfois plusieurs heures. Cependant, il est probable que cette expérience permette à terme à Valve de récupérer vos préférences pour vous proposer d'acheter des jeux dont l'entreprise est sûre qu'elle pourra conclure la vente. (source : Hardwarezone)

Si l'expérience vous intéresse, elle est actuellement disponible sur le site de l'éditeur