Voilà une fuite qui change ; légèrement de l’ordinaire, puisque le site FCPOWERUP, habituellement calé sur les alimentations, fait émerger depuis quelques jours des bruits concernant un nouveau connecteur pour alimenter les GPU, qui se distinguerait par sa largeur : 12 broches. Panique à bord ! Faudra-t-il changer toutes les alimentations ? Ces rumeurs étant liées à une éventuelle intégration sur les cartes graphiques Ampère de chez NVIDIA, cela veut-il dire que ces cartes seront un gouffre à Watt ?

Pas vraiment : derrière cela, l’hypothèse la plus probable serait une volonté d’évolution des câbles d’alimentation pour cartes graphiques. En effet, nombreux sont les blocs d’entrée de gamme à proposer un connecteur 8-pin qui n’est autre qu’un 6-pin dont les deux broches supplémentaires sont directement branchées en parallèle des dernières broches de la prise mâle — ce qui les rend ainsi totalement inutiles. Pire, certains câbles vont jusqu’à proposer 2 fois 8 pins en 6 +2 sur une même connexion riquiqui de 6 pins à l’alimentation : rien ne va plus ! En effet, dans cette configuration, les fils sont aussi sollicités que si la carte était seule sur un connecteur 6-pins... pour une RTX 2080 (par exemple), inutile de vous dire la catastrophe.

6 broches en entrée, 16 en sortie : cherchez l’erreur...

En passant à un nouveau connecteur, NVIDIA s’assurerait d’une adaptation progressive des fabricants, en passant probablement par une période temporaire d’adaptateurs, qui iraient puiser les fils manquants depuis d’autres connecteurs, typiquement MOLEX ou CPU inutilisés. Ce ne serait pas une première dans le monde de l’informatique, puisque les CPU sont, eux aussi, passés de rien du tout à un simple connecteur 4-pin sur la norme ATX12V à un 8-pin sur les EPS12V, qui n’est aujourd’hui en aucun cas un simple dédoublement du connecteur en Y. De plus, les cartes graphiques allant vers une consommation toujours plus haute, les doubles 6 et 8 broches sont devenus obligatoires pour la quasi-totalité des modèles haut de gamme : autant les rassembler sous une seule bannière. Enfin, ce connecteur devra respecter des normes plus strictes par broches et des câbles d’une épaisseur minimale, ce qui permettrait de délivrer 600 W au maximum, répartis sur 6 broches positives et 6 négatives.

Bref, pas vraiment de quoi paniquer, en somme : si vous avez une alimentation dont les connectiques 6 et 8 pins sont reliés indépendamment les unes des autres, alors il y a de fortes chances pour que votre modèle soit compatible avec une éventuelle prise 12-pin. À l’inverse, si votre modèle se contente d’un connecteur pour 16 broches, alors il faudra repasser à la caisse... mais, de toute manière, évitez d’y brancher dès maintenant une Titan overclockée, sous peine de réduire assez drastiquement la durée de vie de tout le PC ! (Source : Igor's Lab)