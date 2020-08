Il n'y a désormais plus de suspense, Nvidia a créé un compte à rebours sur son Twitter. Le message est sans équivoque, et indique 21 jours, 21 ans. Comme il est paru hier, ça donne la date du 31 août, on sera donc fixés sur l'avenir des verts avec sa nouvelle génération Ampere, plus de 2 ans après Turing. Mais le message pourrait bien contenir un autre message caché, dont le caméléon est friand.

Pourquoi ce dernier rappelle la durée 21 ans ? En 1999, ce dernier sortait le premier GPU au monde, avec le Geforce 256, assurant en hardware les fonctions de Transform and Lightning. Ce fut d'ailleurs la première carte à inaugurer le label Geforce, Nvidia ayant auparavant vendu du Riva. Et c'est que certains ont fait le rapprochement, 21 x 256, ça fait 5376. Et cela pourrait donc très bien correspondre au nombre de cuda cores du GA102, le flagship de la prochaine flotte.

Mais cela ne signifie pas qu'on aura forcément les tests le jour J, ça veut dire qu'on connaitra l'architecture. On pense, comme aime à le faire Nvidia, que ce seront les cartes par ordre décroissant de puissance qui seront dévoilées dans le temps. Le sport peut reprendre sur le GPU, en attendant de voir la riposte d'AMD !