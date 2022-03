no ragotz

La RTX 3090 Ti semble donc revenue d'entre les morts. Annoncée au CES, avec des infos promises fin janvier, la carte a disparu de toute communication de NVIDIA. Il se murmurait qu'il y avait des soucis entre pilotes et hardware, sans plus de précision, c'est très vaste comme champ d'exploration. Par dessus le marché, il y a cette histoire d'alimentation qui vient se greffer dessus. Pendant des semaines, nous avons eu des difficultés à savoir si ce connecteur PCIe 5 censé délivrer 600 W dans sa version la plus aboutie avait 12 broches (comme celui que NVIDIA a utilisé au lancement de ses RTX 30), ou 16 comme l'avait dit Igor Wallossek.

Maintenant qu'on sait que ce seront bien les 16 pins, voilà que les rumeurs sur la RTX 3090 Ti reviennent. D'abord, ce serait le 29 mars qu'elle serait lancée, notez que les verts font toujours le mort sur ce sujet. Ensuite, une carte GALAX RTX 3090 Ti Boomstar Edition aurait été prise en photo. Destinée au seul marché asiatique, en Europe c'est sa marque jumelle KFA² qui la remplace, la carte possède, sur la photo, le connecteur à 16 pins. Voilà qui vient ajouter du grain à moudre au sujet de cette carte qui devrait être monstrueuse, en attendant encore plus monstrueux en fin d'année..