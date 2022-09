Elles avaient l'objet d'une fuite il n'y a pas si longtemps, la série VERTEX de Seasonic est désormais officielle depuis le 22, soit deux après l'annonce d'Ada et des premières RTX 40 pour lesquelles ces nouvelles alimentations seront tout particulièrement adaptées. Pourquoi ? Tout simplement parce que les VERTEX sont les premiers blocs de Seasonic a prendre en charge la norme ATX 3.0 et aussi PCIe 5.0 pour l'alimentation des nouvelles générations de cartes graphiques et leurs besoins/exigences en hausse.

Ce sont donc aussi les premières unités du fabricant à proposer un connecteur 12VHPWR natif (qui est obligatoire, mais pas vraiment avec l'ATX 3.0, rappelons-le) et dont l'usage serait a priori fortement préférable à celui d'un adaptateur PCIe 6/8 pins vers PCIe 16 pins potentiellement dangereux, quand bien même la nouvelle prise non plus ne serait pas totalement exempt de défauts, comme une durée de vie potentiellement limitée. Bon, attendons tout de même de voir ce que la donne et comment cela évolue au fil des prochains mois avant de sauter aux conclusions. Revenons-en aux VERTEX.

Le style n'est assurément pas PRIME, mais rappellera plutôt celui des FOCUS SPX/SGX de 2021.

Seasonic a prévu 8 références en tout réparties entre 4 puissances de 750 à 1200 W et 2 niveaux de certifications, à savoir 80 PLUS Gold et Platinum, les GX d'un côté et les PX de l'autre. Toutes sont 100 % modulaires et toutes possèdent a priori une seule prise 12VPHWR certifiée pour 600 W. La ventilation sera assurée par un ventilateur 135 mm Fluid Dynamic Bearing et profitera comme toujours chez Seasonic du mode de fonctionnement hybride activable et désactivable à souhait via interrupteur. Les circuits de chaque modèle seront protégés des aléas de l'électronique par les protections OPP, OVP, UVP, SCP, OCP et OTP. Enfin, la garantie sera de 10 ans, soit la durée la plus courante chez le fabricant et 2 ans de moins par rapport à la gamme PRIME. Mais il y a fort à parier que des solutions PRIME ATX 3.0 arriveront aussi tôt ou tard.

À ce propos, il faudra tout de même encore patienter un peu avant de pouvoir mettre la main sur une VERTEX, puisque la commercialisation n'est pas prévue avant la mi-décembre, ce qui laisse assurément une certaine marge de manoeuvre à la concurrence, mais aussi du temps aux nouveaux GPU et aux nouvelles plateformes pour être correctement disponibles auprès du public (espérons-le). Seasonic n'a pas non plus encore pris la peine de mettre en ligne les pages produits correspondantes. En contrepartie, l'on sait déjà ce qu'il faudra économiser d'ici là : PX-750, PX-850, PX-1000 et PX-1200, respectivement 199 €, 229 €, 259 € et 309 € ; GX-750, GX-850, GX-1000, GX-1200, respectivement 179 €, 199 €, 239 € et 269 €.