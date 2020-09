Pour ceux qui auraient raté l’affaire, les premières GeForce RTX 30 FE embarquent toutes un connecteur 12 pins assez inédit, en réalité surtout l’équivalent d’une fusion 8 + 8 pins, sans aucun doute imaginée pour mieux servir la particularité du PCB en V et potentiellement donner un arrangement un peu plus propre dans le boîtier. Pour répondre à cette nouvelle « demande », Seasonic a préparé le câble adapté, qui avait déjà été aperçu peu avant le lancement des GeForce.

Il se nomme « 12 pin Micro-Fit 3.0 » et présente d’un côté les fameux 12 pins VGA pouvant porter jusqu’à 9A à la carte graphique, deux connecteurs 8 pins normaux à l’autre bout à brancher sur une alimentation PRIME, FOCUS ou CORE, un câblage 16 AWG entre et le tout sur une longueur de 750 mm ! Bonne nouvelle pour les propriétaires d’une des alimentations SeaSonic - d’au moins 650 W ou 750 W - des gammes mentionnées ci-dessus et qui pourront déjà prouver leur achat d’une RTX 3000, pour eux le câble 12 pins sera offert et envoyé gratuitement !

Le formulaire à remplir sera disponible dès demain - le grand jour - sur le site du constructeur, il faudra y indiquer le numéro de série de votre alimentation, envoyer une photo de son label 80PLUS, fournir une preuve d’achat et le numéro de série de votre carte graphique alimenté par 12 pins, et voilà ! Merci qui ?

Une offre valide jusqu’au dernier jour de l’année 2020 et tant qu’il y a du stock. Si vous êtes propriétaire d’un autre modèle Seasonic, peut-être plus ancien, le constructeur suggère de le contacter via son support. Qui sait, peut-être y fera-t-il preuve de flexibilité à leur égard. À ce stade, le constructeur ne s’est pas encore décidé sur la commercialisation du machin, un choix qui sera fait a priori en décembre.