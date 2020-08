Le constructeur EVGA introduit de nouveaux modèles d'alimentation nommés SuperNOVA 1600 et 1300 G+. Pour rappel, la marque nous avait présenté ses nouvelles RTX SUPER KO en avril et avait mis en avant sa nouvelle série d'alimentations SuperNOVA GT en juin dernier. Nous repartons sur des alims, puisque la société a lancé de nouveaux blocs assez bien équipés, en 1300 et 1600W, que nous allons vous détailler sans plus tarder.

Voici donc ce que nous propose EVGA, des blocs certifiés 80+ Gold et totalement modulaires, destinés aux configurations haut de gamme. La marque présente ses alimentations comme des améliorations des modèles 1600 et 1300 G2 qui avaient été lancés en 2013 et avaient reçu de très bonnes critiques, mais n'étaient pas exempts de défauts. On pourra citer par exemple quelques problèmes de bruit récurrents et un jonglage marketing sur les condensateurs japonais sans que les blocs en soient à 100% équipés. Commençons simple, ces nouvelles SuperNOVA G+ font toutes des dimensions de 220x150x86 mm et intègrent toutes deux un ventilateur 135 mm. Sur le modèle 1600 G+, c'est un ventilateur à double roulement à billes qui viendra refroidir la bête, avec donc théoriquement une meilleure longévité sur cet aspect. Le modèle 1300 G+ en revanche n'est équipé que d'un ventilateur à roulement hydraulique, un peu dommage sur un produit de cette trempe.

Au niveau des caractéristiques techniques, nous avons le blabla sur les condensateurs japonais, l'alimentation n'est censée intégrer que ça - attention alors à ne pas reproduire les erreurs de la G2. Nous n'avons pas d'informations concernant le fournisseur OEM du bloc, mais nous savons que l'ancienne génération utilisait du Super Flower, ce qui peut éventuellement donner des pistes. On retrouve toutes les habituelles protections contre les surtensions (OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, OTP...) et EVGA insiste sur une amélioration de l'efficacité en charge.

La marque fournit d'ailleurs quelques graphiques sur la page produit, avec des valeurs allant de 0,83% à 1,98% d'amélioration sur le 12V, les chiffres seront à vérifier en pratique tout de même. Concernant le bruit de la ventilation, EVGA annonce son alimentation 1600 G+ comme 35% plus silencieuse. Même chose, la marque met à disposition des graphiques de fonctionnement, ces gains seraient possibles grâce à un "ECO Mode", permettant à l'alimentation de rester silencieuse en IDLE. Il faudra quand même vérifier si les valeurs annoncées sont bien réelles ou non, puisque la réduction paraît conséquente.

Ces blocs SuperNOVA G+ sont disponibles dès maintenant et sont garantis 10 ans. Le modèle 1600 G+ est lancé à 399,99$ alors que le modèle 1300 G+ est trouvable à 249,99$. Face à la concurrence, cette mise à jour de la gamme G2 est une aubaine, puisque la plupart des blocs 1200W à 1600W (encore faut il avoir besoin d'autant de puissance) sur le marché sont presque tous équipés de certification Platinum, ce qui les rends assez onéreux. L'arrivée sur le marché de ce refresh permettra donc d'obtenir des alimentations de forte capacité à moindre cout. Si l'on devait quand même citer quelques concurrents, on pourra parler de la Corsair HX1200i ou bien du bloc Super Flower Leadex, mais ils restent bien moins bon marché. Malheureusement, nous n'avons pas encore d'information sur l'arrivée en France de ces nouvelles alimentations, mais cela ne saurait tarder !