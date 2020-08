Intel a décidé de mettre à la retraite sa série de SSD 665p, alors qu’elle n’est sur le marché que depuis 9 mois environ suivant une annonce officielle fin novembre l’année dernière et que la série précurseur 660p n’est pas EOL. Toujours QLC comme la première, la série 665p était essentiellement un refresh mineur visant à exploiter la dernière génération de NAND QLC 96 couches, toujours accompagnée du même contrôleur SM2263 de chez Silicon Motion et une configuration DRAM DDR3L identique, des performances théoriques et une endurance en hausse, mais une tarification qui aurait peut-être gagnée à être un peu plus convaincante. Intel ne donne aucune explication par rapport à cette retraite anticipée. Certes, comme toujours, il faudra plusieurs mois avant qu’elle ne soit vraiment effective, les commandes sont ouvertes encore jusqu’à 31 janvier 2021 et les dernières livraisons auront lieu fin avril 2021. Largement assez de temps pour voir venir et préparer la relève tout en vidant les stocks.

Justement, il est fort probable que les SSD 665p sont poussés vers la sortie pour libérer de la place en usine et préparer le terrain pour une ou plusieurs nouvelles séries. On peut donc imaginer que la NAND QLC 96L est d’ores et déjà déphasée progressivement et que le fondeur est prêt à faire sa transition vers une NAND 144L. On avait d’ailleurs abordé le sujet en mai, un premier SSD « Keystone Harbor » est effectivement vaguement planifié cette année encore avec de la NAND QLC 144 couches. Par ailleurs, la totalité du catalogue Intel devrait exploiter la nouvelle génération de NAND d’ici l’année prochaine, avec la norme PCIe 4.0 ?

Au passage, les SSD « hybrides » Optane H10 ont fait l’objet de la même décision simultanément le même jour, sauf que leur processus End of Life sera bien plus rapide, la dernière livraison de commande est fixée au 30 septembre. Les Optane H10 avaient été lancés en avril 2019. (Source : PDF PCN Intel)