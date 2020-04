Encore du GPU Turing, EVGA repasse à la charge et nous propose désormais des versions KO de ses RTX 2070 SUPER et RTX 2080 SUPER dans son catalogue. Après une version KO de la RTX 2060 dont nous vous avons parlé en janvier — une nouvelle déclinaison custom pour un tarif encore plus agressif —, la marque enchaîne avec des versions améliorées KO de ses grandes sœurs.

On retrouvera toujours le TU104 avec un nombre inchangé de cœurs CUDA et des fréquences de fonctionnement respectivement à 1770 MHz et 1815 MHz en boost, comme sur les anciennes versions BLACK. Il n’y a donc pas de quoi casser trois pattes en un canard pour les spécifications. On dirait qu’il doit encore y avoir un bon stock de TU104 à vider avant l’arrivée de la prochaine génération de cartes graphiques. Pour rappel, ce GPU est même utilisé à la place du TU106 sur la RTX 2060 SUPER KO susmentionnée.

Là où réside le plus grand intérêt, c’est dans leur prix, avec des tarifs plus agressifs : 499,99 dollars pour le modèle RTX 2070 SUPER et 699,99 dollars pour la RTX 2080 SUPER. Nous sommes donc sur des prix semblables aux tarifs de départ des Founders Edition, avec en prime un refroidissement custom par EVGA, en dual-fan 85 mm et fort certainement un PCB maison. À titre de comparaison, les versions BLACK de ces cartes se négocient à 522 et 731 dollars sur le marché US, ces versions KO se positionnent donc encore plus bas dans les tranches de prix.

Côté connectique, les cartes sont dotées de trois Displayport et d’un port HDMI, mais pas de Virtual Link pour ces versions. En revanche, on regrettera l’absence de backplate pour ces deux modèles, la RTX 2060 SUPER KO avait pourtant eu le droit à ce traitement de faveur. Il est probable qu’afin de proposer un tarif plus bas, la marque ait amputé les cartes de tout superflu.

Avec la RTX 2070 SUPER KO, cela permettra surtout d’être un poil plus concurrentiel face aux RX 5700 XT, qui elles sont dépourvues de Raytracing/DLSS, mais trouvables facilement aux alentours de 400 euros et des brouettes pour une custom entrée de gamme. La RTX 2080 SUPER KO fera surtout cavalière seule face aux autres RTX personnalisées, à considérer selon les besoins et le budget.