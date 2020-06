Originellement, l'alimentation PC n'est pas exactement le cœur de métier d'EVGA et pourtant le constructeur compte probablement plus de références dans son catalogue de boite à jus que le grand Seasonic lui-même - après un p'tit coup d’œil furtif, 65 modèles "différents" listés chez EVGA contre 43 chez Seasonic... Ainsi, EVGA a certainement aussi lancé plus d'alimentation ces 2/3 dernières années que la majorité des constructeurs, et on peut légitimement se poser la question de l’intérêt d'une telle agitation sur un segment mature et de vouloir à tout prix inonder les acheteurs sous une avalanche de références, et au risque de les y perdre. Chacun fera sa propre analyse à ce sujet, mais penchons-nous maintenant brièvement sur la énième série SuperNOVA de l'américain : SuperNOVA GT !

EVGA SUPERNOVA GT SuperNova G3 SuperNova G5 Puissances 650 - 750 W 550 - 650 - 750 -850 - 1000 W 650 - 750 - 850 - 1000 W Capacité +12V 54A - 62.5A jusqu'à 83.3A (999,6 W) jusqu'à 83.3A (999,6 W) Protections OVP, UVP, OPP, SCP, OCP, Dual OTP OVP, UVP, OPP, SCP, OCP, OTP OVP, UVP, OPP, SCP, OCP, OTP Certification 80PLUS Gold 80PLUS Gold 80PLUS Gold Construction Compacte : longueur 150 mm 100% Modulaire Câbles gainés (non plats) 100% Condensateurs japonais OEM ? Compacte : longueur 150 mm 100% Modulaire Câbles gainés (non plats) 100% Condensateurs japonais (PCB) Condensateurs chinois (Teapo) pour les câbles Plateforme SuperFlower Leadex II customisée Compacte : longueur 150 mm 100% Modulaire Câbles gainés (non plats) 100% Condensateurs japonais (PCB) Convertisseur DC/DC Pince active +DC vers DC Plateforme FSP ? Connecteurs 1 x ATX 24 pins jusqu'à 2 x 8 pins EPS (4 + 4) jusqu'à 4 x 8 pins PCIe (6 + 2) jusqu'à 6 x SATA jusqu'à 3 x molex 1 x floppy 1 x ATX 24 pins jusqu'à 2 x 8 pins EPS (4 + 4) jusqu'à 8 x 8 pins PCIe (6 + 2) jusqu'à 12 x SATA jusqu'à 4 x molex 1 x floppy 1 x ATX 24 pins jusqu'à 2 x 8 pins EPS (4 + 4) jusqu'à 8 x 8 pins PCIe (6 + 2) jusqu'à 12 x SATA jusqu'à 4 x molex 1 x floppy Ventilation 135 mm roulement hydraulique (FDB) Mode ECO Automatique (passif jusqu'à 30 % de charge) 130 mm roulement hydraulique (FDB) Mode ECO (semi-passif) 135 mm roulement hydraulique (FDB) Mode ECO (semi-passif) Garantie 7 ans 7 ans (550 et 650W) 10 ans (750, 850 et 1000W) 10 ans Instant Marketing "Unbeatable EVGA XX Year Warranty and unparalleled EVGA Customer Support" MTBF 100 000 heures 100 000 heures 100 000 heures Prix de lancement 119,99 / 129,99 $ 109,99 / 119,99 / 139,99 / 169,99 / 229,99$ 129,99 / 139,99 / 159,99 / 199,99$ Fiche technique 650 W / 750 W SuperNOVA G3 SuperNOVA G5

Aucun changement particulièrement excitant à l'horizon, sauf peut-être le nouveau style de la grille (certes, que l'on ne verra pas bien longtemps) et le mode semi-passif automatique permettant de faire l'économie d'un interrupteur. Difficile pour l'instant de deviner l'OEM des SuperNOVA GT, EVGA a pour habitude de changer assez fréquemment et d'aller voir chez un peu tout le monde, certainement en fonction des tarifs.

Les prix annoncés par le constructeur sont relativement cohérents avec une alimentation moderne 80PLUS Gold, mais les alternatives sur ce segment sont particulièrement nombreuses. Il faudra vraiment jouer des coudes pour espérer se faire une place parmi les FOCUS GX de Seasonic, les séries RM(x) de Corsair ou les Pure Power de be quiet!, et bien entendu toutes les autres alimentations de même calibre encore référencées chez EVGA lui-même.

Si EVGA rechigne encore beaucoup à s’intéresser au marché français et y proposer ses produits les plus intéressants, une bonne portion de son catalogue d'alimentation est bel et bien commercialisé dans nos contrées. Il y a donc de fortes chances que cette série SuperNOVA GT s'y perde également et chez l'un de nos revendeurs habituels. Chouette.