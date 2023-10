Test • Intel Core i9-14900K & Core i5-14600K

Raptor Lake refresh : re coup de frais sur la gamme

Il y a un an maintenant, Intel opposait à AMD sa treizième génération de processeur : Raptor Lake. Cette série était la seconde à prendre place sur le socket LGA1700, et avait la lourde tâche de maintenir AMD à distance. Seulement, Zen 4 se révélant être un adversaire de taille, que ce soit en jeu ou en applicatif, il fallait réagir du côté de Santa Clara. Et comme on dit, jamais deux sans trois, nous voilà avec une troisième gamme à débarquer sur LGA1700. La quatorzième série d'Intel, toujours gravée en 10nm, n'est pas une nouvelle architecture, mais bien un refresh de Raptor Lake, avec quelques optimisations, du cache en plus, plus de cœurs parfois, et une fréquence max en hausse. On parlait dans notre dossier consacré à Raptor Lake de faire de l'ombre à Zen 4. Est-ce vraiment le cas maintenant ? Nous allons tenter de répondre à cette question dans les quelques pages qui suivent.

Quelques aventures de dernière minute — sinon, ce n'est pas drôle — ne nous ont pas permis de réaliser les mesures ludiques ni d'overclocking conformes à notre protocole. Nous le ferons partiellement dans les jours qui viennent, mais commençons d'ores et déjà à plancher sur un protocole de test revu pour les processeurs pour 2024. Nous devrions également être en mesure de vous ajouter le 7800X3D très prochainement. Nous nous excusons bien évidemment pour ce délais tout pourri.