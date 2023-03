Jusqu'à 64 Xe-Core sur le magicien de guerre ?

C'est la rumeur du moment via la chaine du grand tuyau RedGamingTech : attendue quelque part vers Q2 (calmez-vous : 2024 !), la suite d'Arc et de l'ACM-G10 pourrait voir son nombre de Xe-Core doublé, de 32 à 64, sur le BGM-G10. Pour rappel, ces Xe-Core sont les équivalents des SM chez les verts, et des CU chez les rouges. Le bus resterait sur une largeur de 256-bits quand la fréquence d'horloge elle se situerait aux alentours des 3 GHz, sans plus de précisions, le tout en maintenant l'enveloppe thermique ambitionnée initialement. De quoi donner un GPU bien plus concurrentiel et surtout bien plus gras, malgré une gravure en 5nm (N4 TSMC), on pourrait s'attendre à retrouver plus de 40 milliards de transistors à l'instar de l'AD103 qui équipe les 4080. Enfin, le cache L2 bondirait également de 16 à 48 Mo.

Info ou intox ?

Il ne manquerait plus que l'implémentation d'une licorne aux pouvoirs quantiques en guise de prefetching hardware pour peut-être aboutir sur ze GPU que le marché attend tant... Mais qui arriverait de trop nombreux mois après la concurrence avec une déclinaison de l'AD104 qui devrait pointer le bout de son silicium à la mi-avril avec la RTX 4070, potentielle cible de BMG. De possibles specs qui pourraient en tout cas donner des ailes au CCG (Client Compute Group), bien qu'elles ne préfigurent en rien un doublement d'IPC. Mais bon après tout, avec l'évolution constatée des pilotes chez Intel, tout est permis à qui sait attendre.