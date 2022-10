Les fabricants ont décidé, depuis l'arrivée d'Alder Lake, d'y aller franchement dans le portefeuille des clients. Pour y taper dedans, ils ont franchi une limite, tel un virus de la cupidité, qui s'est répandu sur l'AM5 et tous ses chipsets, et désormais le Z790. Personne ne travaille pour la gloire, mais en l'affaire de quelques années, on a vu des cartes mères au prix allant de 1000 à 2000 €, et une moyenne haute passer de 200/250 à 400 €. Un modèle moyen de gamme se négocie à 350 € actuellement, ce qui est juste prohibitif. L'inflation suit même les processeurs AM5 et Raptor Lake, vendus à prix d'or malgré des MSRP corrects, si on ajoute le taux de change et la TVA, les revendeurs margent encore largement.

375 € ... non mais allo !

Sur Amazon, pas le plus cher même s'il faut bien trier, les premières cartes mères Z790 viennent d'arriver en précommande. Il va falloir, là aussi, douiller, puisque des modèles correspondant au bas du milieu de gamme apparaissent à partir de prix indécents. On est sur de l'AORUS Elite AX à 408 €, ou de la MSi Pro Z790-P à 375 €, surtout la dernière qui ne fait pas du tout rêver, ressemblant plus à des cartes premier prix. Il suffit de voir la Z790 Carbon WiFi du même constructeur à 685 € pour s'en rendre compte. Tout cela est bien effrayant, et la conséquence de cette politique tarifaire sera que les gens n'achèteront plus pour la plupart, et vont conserver au maximum leur plateforme, ou opter pour de l'AM4 avec B550 voire de l'Alder Lake sur B660, pour 60 % moins cher, mais pas 60 % moins performant. À ce rythme, il va falloir qu'ils trouvent un autre marché pour se développer, celui de la carte mère va s'effondrer s'ils continuent... les aspirateurs ou les robots de cuisine ? Les capotes connectées, qui donnent la distance parcourue... etc.

Bim, 685 €, avales tes épinards mon coco !