Énorme plus de cartes maman ces derniers jours, entre les Z790, les X670 et X670E, on ne sait plus où donner de la tête. Les constructeurs les plus prolifiques sont toujours les mêmes, à savoir ASRock, GIGABYTE, ASUS et MSI, et après viennent ceux aux catalogues beaucoup moins étoffés et généralement surtout orientés Intel comme EVGA et NZXT, le premier avec deux cartes mères Z790 et le second avec un seul modèle, que nous allons vous présenter dans la foulée.

Après la N7 Z690 (qui était arrivée bien tardivement à la bataille) vient donc la N7 Z790, avec le nouveau chipset spécialement conçu pour la génération Core 13000 dévoilée hier, en même temps que le chipset. Avant toute chose, sachez qu'il n'y a pas beaucoup de différences entre les deux chipsets Zx90 sur le plan technique, hormis le passage de 8 lignes PCIe 3.0 au PCIe 4.0, pour un total de 20 lignes PCIe 4.0 et 8 lignes PCIe 3.0 (contre 12 et 16 respectivement auparavant), et un port USB 3.0 20 Gb/s de plus.

En ce qui concerne la N7 Z790 spécifiquement, il n'y a pas non plus beaucoup de changements à relever par rapport à la N7 Z690, si ce n'est un étage d'alimentation plus costaud, une évolution qui ne surprendra personne et ne sera potentiellement pas de trop pour un i9-13900K et surtout la future version KS prévue pour 2023. Étrangement, NZXT a aussi jugé bon de ne mettre cette fois-ci aucune prise USB-C pour les I/O à l'arrière, allez savoir pourquoi. Pour le reste, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Il reste à voir comment se comportera la carte à l'usage et la qualité de son BIOS.

Physiquement, la recette est inchangée.

La N7 Z790 arrive seule, pas de variante N5 sans bouclier pour l'instant et l'on ne sait pas encore si une est prévue. Enfin, la N7 Z790 sera sensiblement plus chère que sa prédécesseur. Elle sera disponible à partir du trimestre prochain en Europe, mais NZXT n'a pas encore pu préciser de date exacte.