Le concept vision en petit format

Mélangeant un gout de réchauffé et une brise de nouveauté, la plateforme Z590 ne bouleversera pas le monde des cartes mères par son chipset. En revanche, il permet à Intel de se mettre à jour techniquement en apportant le support du PCIe 4.0 officiellement et l'utilisation de composants de dernière génération chez les fabricants de cartes mères. GIGABYTE fait parti de ceux qui font une révision complète de leurs gammes, et profite donc de cette génération Z590 pour passer son concept de carte mère Vision au format mini-ITX. Nous avons donc testé la Z590I Vision D, afin de voir si le constructeur a réussi à associer élégance et puissance dans le tout petit format.

• Côté street price, ça dit quoi ?