Pour la très grande majorité des joueurs, la présentation de NVIDIA n'aura pas été très intéressante au premier abord, si ce n'est que de remarquer que le confinement affecte la santé de tout le monde apparemment. Toutefois, les répercutions des annonces de Jensen sur les secteurs professionnels sont nombreuses et peuvent avoir des retombés sur le monde gaming. C'est ainsi que, à l'instar de son concurrent Unreal Engine, le moteur de création de jeu et de scène 3D Unity va se voir doter d'un outil de prise en charge du DLSS, d'ici la fin de l'année d'après NVIDIA.

Le module aura quelques temps de retard par rapport à la solution d'Epic Games, mais le moteur de chez Unity Technologies aura nativement la fonctionnalité dans sa version 2021.2, via le système de rendu HDRP. Si les jeux utilisent déjà ce système, ils pourront donc se mettre à jour afin de profiter du système de super sampling par IA, qui se trouve être souvent salvateur en ressources matérielles. Cela devrait aussi permettre à NVIDIA d'étendre encore plus son influence sur le secteur, Unity étant utilisé par de nombreux studios de petites et moyennes tailles, avec certains titres connus comme Rust (Facepunch Studio), Cities Skyline (Colossal Order), The Forest (Endnight Games) ou Kerbal Space Program (Squad), pour citer ceux qui pourraient le plus profiter des dernières technologies des verts.

Il faudra encore patienter probablement quelque semaines, voire quelques mois, avant de voir la fonctionnalité complètement déployée sur ce moteur de jeu. Néanmoins, cela pourrait amener un boost de performance non négligeable pour certains titres, et peut-être déboucher vers des titres avec le RTX sur d'autres styles de jeux, Unity regorgeant de titres de type sandbox ou survival. (source : NVIDIA)