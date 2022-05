Avec AMD qui a officialisé encore un (petit) peu plus sa plateforme AM5 qui a une tendance fâcheuse à s'Intelliser avec des découpes de chipsets peu engageantes, beaucoup pensent que l'AM4 est cuit. À vrai dire, AMD lors de la conférence de Lisa Su hier, a affirmé la volonté de continuer à supporter l'AM4, bien que les efforts et l'avenir soient forcément du côté de l'AM5. Il faut dire que son prédécesseur a duré 4 générations de CPU, mais avec comme anicroche le sketch de la compatibilité des nouveaux CPU sur de vieux chipsets, ce qui fut de plus en plus dur à assurer au gré des générations de Ryzen.

Alors oui, AMD va supporter l'AM4 encore, mais AMD ne sortira plus rien dessus en théorie, le 5950X devrait être le dernier processeur majeur, et accessoirement le plus puissant sur ce socket, le 5800X3D étant le plus audacieux techniquement, mais performant en gaming sur de basses définitions, tant que le GPU ne limite pas l'ensemble. Mais en matière d'équilibre et d'homogénéité des performances dans tous les domaines, le 5950X constitue le meilleur CPU AMD encore à ce jour. Cela peut vouloir signifier que pour d'éventuelles mises à jour de Windows ou d'autres technologies, AMD supportera ce socket quelque temps, le temps de la transition sur une génération probablement avant de l'enterrer. Mais si vous êtes avec ce genre de plateforme et que vous voulez l'ultime, vous savez quoi faire ! Tant que ça lui rapporte des sous, il est légitime pour AMD de le soutenir.

Crédit Image @ Neowin