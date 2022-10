Un nouvel aperçu d'une partie de la roadmap desktop d'AMD est apparu sur la toile ce weekend, avec une photo publiée sur Twitter et vraisemblablement prise lors de l'événement « AMD Ryzen™ 7000 Series Grand Launch Party » organisé par AMD Indonésie. Qu'est-ce qu'on y découvre ? Tout d'abord que la carrière des Ryzen Threadripper 5000 va encore se poursuivre tout au long de 2023 et que ce n'est que vers la fin de l'année qu'elle s'arrêtera avec l'introduction par AMD d'une relève pour le segment HEDT, présumablement des Threadripper 7000 (uniquement Pro ?), qui seront dans tous les cas assurément Zen 4.

Ensuite, la feuille de route reconfirme que les Ryzen 5000 ne sont pas prêts de nous quitter, ce qui n'est pas une surprise, AMD avait déjà affirmé que l'arrivée de l'AM5 ne signifiait pas (encore) la fin de l'AM4, et vu le prix de la nouvelle plateforme, tant mieux (AMD n'avait de toute façon certainement pas d'autres choix). On y voit aussi la mention « X3D TBA », ce qui reconfirme une nouvelle fois qu'AMD a bel et bien l'intention de continuer à exploiter son 3D V-Cache avec la nouvelle génération. La roadmap ne donne néanmoins toujours aucune indication quant à une période de lancement, qui pourrait donc avoir lieu à n'importe quel point de la barre des Ryzen 7000.

La dernière ligne concerne les CPU mainstream, c'est-à-dire les APU et NPU Ryzen. À l'image des Threadripper, leur relève non plus n'est pas attendue avant la fin de 2023, vraisemblablement avec les Ryzen « Phoenix » en Zen 4 et sur AM5. Mais contrairement aux Threadripper 5000, leur course ne devrait pas s'arrêter là. En effet, en phase avec la promesse d'AMD concernant le socket AM4, il sera normalement toujours possible d'acheter de l'APU pour celui-ci au-delà de 2023. Cette roadmap pourrait toutefois aussi suggérer qu'il n'y aura plus de nouveaux CPU à l'avenir sur AM4. Après tout, « supporter » n'a jamais voulu dire « animer », mais qui sait...

En fin de compte, la plupart de ces informations étaient déjà connues. Certaines choses avaient été mentionnées lors des sessions Q&A avec Robert Hallock, mais aussi avec les nouvelles feuilles de route présentées lors de l'Analyst Financial Day d'AMD, en partie remontrées le jour de la conférence « Together We Advance_PC » de septembre.