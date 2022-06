Raphael, aka Ryzen 7000, arriverait lors d'une rentrée qui s'annonce déjà bien chargée (rip les testeurs) et la gamme de départ comporterait un total de 4 modèles : 7950X, 7900X, 7800X et 7600X. Un Ryzen 7000 exigera naturellement d'être associé à la nouvelle plateforme AM5 et sera uniquement compatible DDR5, un choix parfois jugé comme étant assez osé. Néanmoins, en cette période un peu calme et où les rumeurs tendent traditionnellement à apparaitre pour boucher les trous dans l'actualité, en voici une nouvelle bien belle sortie du chapeau magique par @greymon55 : selon un revendeur non nommé de CPU AMD, AMD songerait à proposer des produits Zen 4 sur AM4 et donc compatibles DDR4. Ce ne serait toutefois qu'une idée, rien de définitif. Jouons le jeu et essayons d'imaginer quel pourrait bien être l'intérêt d'une telle offre.

Tout d'abord, attention, parce qu'il serait question d'utiliser Zen 4 ne voudrait pas dire qu'il s'agirait de proposer exactement du Ryzen 7000 sur AM4, loin de là. On suppute que rien n'empêcherait AMD d'utiliser des CCD Zen 4 dans un package AM4 et de l'associer à la puce I/O existante compatible PCIe 4.0 et DDR4. Certains en déduisent déjà qu'AMD ne serait pas convaincue que son offre AM5 sera en mesure de cibler l'entrée de gamme à ses débuts et pas plus confiante qu'il y aura d'ici là de la DDR5 réellement vraiment abordable sur le marché. Ce serait ainsi potentiellement plus aisé pour AMD de s'en prendre à l'entrée de gamme d'Intel en DDR4 et PCIe 4.0 - qui continuera sans doute à exister même avec Raptor Lake, les cartes mères 600 existantes seront normalement compatibles - et une telle offre ferait certainement aussi le bonheur de certains proprios d'une plateforme AM4. Cela permettrait certainement à AMD d'écouler encore plus de processeurs et de plateformes AM4. Mais soyons réalistes, en supposant qu'AMD planifierait bien du Zen 4 sur AM4, il ne faudrait probablement pas en espérer une offre haut de gamme non plus, qui risquerait autrement de faire de l'ombre aux Ryzen 7000 sur AM5.

Pour finir, n'oublions pas que Robert Hallock avait bien mentionné que l'AM4 n'était pas prêt à disparaitre et que le socket coexistera pendant un bon moment avec l'AM5. Il avait aussi avancé qu'il pourrait éventuellement y avoir de nouveaux CPU pour ce socket, mais que rien de spécifique n'était encore planifié à ce moment-là. Les choses ont-elles donc déjà changé entre-temps ? Allez savoir. En fin de compte, mieux vaut peut-être ne s'attendre à rien du tout, et si ça arrive, tant mieux, sinon tant pis ! Bref, « attendre et voir » comme disent les anglois... (Source)