La télémétrie, ou l’art de collecter des données d’utilisation afin d’en tirer diverses statistiques et autres données plus ou moins personnelles, est omniprésente de nos jours. Outre Microsoft, plutôt connu pour son indiscrétion à cet égard — si vous souhaitez passer sous Linux, nous vous offrons généreusement un tutoriel de comptoir pour ce faire —, chacun y va à sa sauce : il s’agit des fameuses « collectes d’information », souvent sous la forme de cases à cocher à l’installation de logiciels ou de pilotes.

Néanmoins — et de manière assez ironique, puisque nous le sous-entendions dans un fantastique poisson — Intel semble trouver que la partie logicielle n’est pas suffisante pour pister les utilisateurs et semble avoir sous la manche un mécanisme assisté par matériel. L’information proviendrait tout droit du noyau Linux, où une mystérieuse fonctionnalité nommée Intel Platform Monitoring Technology serait en développement.

Évidemment, aucune autre info technique n’a fuité, mis à part que cette technologie serait utilisable par d’autres firmes — probablement les intégrateurs — et serait disponible à partir de la microarchitecture Tiger Lake. De plus, un développeur de chez Intel, David Box, la présente comme un framework permettant de rassembler les données collectées de manière simple et directement dans l’espace utilisateur.

Difficile de voir d’un bon œil une telle pratique, à moins qu’elle ne rende claire à l’utilisateur qui accède à ses données ou pas de manière centralisée. D’un autre côté, les rapports d’utilisations seraient par la suite des simples fichiers XML lisibles par tout un chacun, ce qui pourrait permettre aux utilisateurs de vérifier eux-mêmes la bonne santé de leur machin, d’autant plus qu’un système de détails de crash serait intégré. Reste à voir comment compte s’y prendre Intel quant à cette intégration dans ses prochaines générations de processeurs ! (Source : Phoronix)