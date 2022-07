Plusieurs jours en arrière, une rumeur folle envoyait Zen 4 également sur socket AM4. Alors que le géant rouge n'a jamais évoqué la chose, la toile s'est excitée à juste titre sur ce sujet. Il faut dire que l'idée de devoir payer plein fer une plateforme AM5 est peu engageante quand on a de l'AM4 de bonne qualité. De plus Lisa Su avait affirmé que l'AM4 perdurerait des années encore, la grande question est de savoir comment elle va s'y prendre pour le faire ? Juste assurer la compatibilité avec les OS à venir, ou sortir de nouveaux produits ? La semaine dernière, Twitter affirmait qu'il y aurait des Zen 3 avec 3D-V Cache qui seraient lancés, en sus du 5800X3D. Cela constitue déjà une belle évolution pour une plateforme à bout de souffle, et qui attend sagement de prendre sa retraite.

Voilà que Greymon55 lance encore une fois un pavé dans la mare. AMD aurait déjà testé du Zen 4 sur l'AM4, mais serait seul juge de lancer des produits finis dessus. Cela impliquerait que l'opération est viable ou en tout cas possible. Et si ça parait peu probable malgré tout, on peut se rappeler qu'Intel, malgré tous ses défauts, a quand même lancé sa nouvelle génération Alder Lake avec cette double compatibilité, et que ça lui a permis de vendre à tour de bras quand bien même la DDR5 était aussi rare que les pwals de zobs de Mattiou. Autre point qui pourrait décider AMD à le faire, comme vous l'expliquait le même Mattiou, les prévisions de baisses des ventes seraient importantes, AMD serait très impacté en 2023. Si la production de CPU tient la route, alors AMD pourrait être contraint de limiter la casse en sortant Zen 4 sur AM4. Aujourd'hui, la situation a quelque peu évolué, l'inflation ralentira les investissements, et il faut dire que cette perspective n'est pas aussi impossible ou inimaginable qu'il y a plusieurs jours. Affaire à suivre, car nul doute que la demande serait forte dans ce cas.