Après les 4.03, voici venir l'heure de gloire des 4.06.10.651. Ils supportent les chipsets "Ryzen" et "Threadripper" que sont l'AM4 et toutes les séries depuis l'A320 jusqu'au X570, et toute la batterie de puces TRX4, TRX40, WTRX80. Il y a l'ajout d'un nouveau pilote pour l'AMD PCI Device, des bugs corrigés et améliorations de performances pour PSP Driver, au total ce sont 6 nouveaux pilotes annoncés qui accompagnent la correction du pop-up "AMD Chipset Software is not responding" qui apparaissait de manière intempestive, même quand ce n'était pas le cas. (Merci à spar pour l'alerte !)