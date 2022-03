Comment coller plusieurs processeurs ensemble ?

Dans notre premier opus, nous avions vu les moyens architecturaux mis en oeuvre pour augmenter au maximum les performances d'un CPU monocœur. Or, cela n'a pas du vous échapper, les processeurs cœurs sont devenus un standard de nos jours, depuis le fameux Q6600, premier quadcore grand public d'Intel, aux tout récents Coffee Lake apportant 6 cœurs accessibles sur le segment grand public. Dans le monde professionnel, on a vu l'apparition du manycore, des centres de calcul armés de plusieurs centaines de processeurs sur lesquels les programmes doivent s'exécuter simultanément. Ces nouvelles architectures marquent un tournant majeur dans la manière de programmer, car les algorithmes sont pensés comme une exécution d'instructions les unes à la suite des autres, et non en même temps. Voyons ensemble les difficultés que cela expose, et plus particulièrement au niveau des accès mémoire.