Les derniers résultats financiers d'AMD et d'Intel avaient déjà largement planté le décor, le nouveau rapport de Mercury Research vient à présent confirmer la dernière tendance sur le marché dans la lutte entre les deux constructeurs de CPU : AMD progresse, Intel recule !

L'équipe menée par Lisa Su peut ainsi se vanter d'avoir signé un nouveau record de part de marché de la vente de CPU, à savoir 28,1 % ! La tendance est très claire, mais il faut préciser que les chiffres varient parfois beaucoup selon l'analyste et la méthode utilisée. Par exemple, Mercury Research publie simultanément des chiffres basés sur la valeur des ventes et les quantités livrées. Cette différence est particulièrement forte pour le segment des CPU de serveurs, où les processeurs d'AMD ont représenté 13,9 % des quantités livrées, tandis que la part des ventes est de 22,9 %, sans aucun doute grâce à des prix moyens élevés. Il n'y a pas de variation aussi forte pour les autres segments. AMD a donc livré 20,6 % des CPU achetés durant Q2 2022, soit 18,8 % de la valeur totale des ventes. Pour les notebooks, cela donne 24,8 % et 27,0 % dans le même ordre. Ces chiffres mettent aussi assez bien en évidence la stratégie de concentration d'AMD tout particulièrement sur le marché du CPU pour serveur et pour notebook, des ventes qui sont clairement plus rentables.

Les chiffres les parts détenues de l'ensemble du marché du CPU (incluant également les SoC customs/semi-customs et les puces IoT) révèlent aussi la très bonne santé d'AMD, continuant sur sa lancée et grappillant des points sur tous les tableaux face à son concurrent. Ici aussi, AMD a donc signé un nouveau record historique pour l'entreprise, avec une part de 31,4 % ! Par conséquent, on ne peut que constater la perte de vitesse d'Intel, chez qui les conséquences du ralentissement drastique du marché du PC sont particulièrement visibles - comme cela fut le cas avec les résultats financiers. Ce n'est évidemment pas la fin des haricots pour autant et un marché plus équilibré ne fera peut-être pas de mal (quoique...), mais il n'est pas certain encore que la saignée s'arretera-là pour Intel. Les retards successifs de Sapphire Rapids n'ont assurément rien arrangé, et la lutte entre les Ryzen 7000 et les Core 13000 s'annonce également très interessante !

AMD - Parts de l'ensemble du marché du CPU Parts Q2 2022 Évolution depuis Q1 2022 (POINT DE POURCENTAGE) Évolution sur 1 an (IDEM) Desktop 20,6 % +2,3 +3,5 Notebook 24,8 % +2,3 +4,8 Serveur 13,9 % +2,3 +4,4 Total (avec SoC et IoT) 31,4 % +3,7 +8,9