CPU : et maintenant, c'est quoi le plan chez AMD et Intel ?

Ces dernières semaines, AMD et Intel ont lancé leurs nouvelles générations de CPU. Si les rouges ont fait un grand plouf qui ouvre sur une nouvelle ère avec l'AM5, les bleus ont optimisés au mieux leur plateforme LGA1700 avant de la faire mourir une bonne fois pour toutes, comme d'hab, pas plus de deux générations de CPU par socket ! Super, donc, toutes ces puces, mais maintenant, on fait quoi ? On ronfle pendant deux ans ? Eh bien il semblerait que non d'après ECSM.

Les deux géants ont dans les cartons du Meteor Lake / Arrow Lake et du Zen 5, en général tous les deux ans nous assistons à un grand boum, il serait prévu second semestre 2024, avec une confusion sur les deux générations Intel qui pourraient arriver en même temps (Skylake et Broadwell également). Mais que va-t-il se passer dans les mois qui viennent ?

Si le CES devrait permettre d'en savoir plus, les rumeurs du jour indiquent des changements à venir plutôt à la fin du premier semestre 2023. Et ils concernent forcément Raptor Lake et Zen 4. Côté bleu, un refresh Raptor Lake serait prévu, avec du 13900KS, et des puces ayant 100 à 200 MHz de plus, sans changer le schéma ni le nom. Côté AMD, même date, l'A620 pourrait débouler, au même titre que les CPU 7000X3D. À ce sujet, il n'y aurait que du 6 et du 8 coeurs de prévus avec cette mémoire cache qui a donné au 5800X ses lettres de noblesse. Rien ne semble programmé sur AM4 par ailleurs, même si Lisa Su disait que la plateforme vivrait au moins deux ans de plus. En ce qui concerne les deux, il ne faut pas oublier que les gammes actuelles sont incomplètes, il manque le déploiement des CPU moins huppés, inférieurs au 13600K chez Intel, sans X ou inférieur au 7600X chez AMD.