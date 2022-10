no ragotz

2 moniteurs chez NZXT, les Canvas 25F et 27F

NZXT continue d'étoffer son catalogue, avec des écrans. Bien que son coeur de métier soit le boitier, il y a ajouté les alimentations, les claviers/souris, les cartes maman, la pâte thermique, et donc les moniteurs gaming en QHD. Comme leur nom l'indique, les 25F et 27F sont des engins dotés d'une dalle de 25 et 27" de diagonale. Ce que le nom ne dit pas, c'est tout le reste ! C'est de l'IPS, affichant 1920 x 1080 pixels, avec un taux maximal de 240 Hz, le tout avec un temps de réponse de gris à gris d'une milliseconde.

En outre, ils ont la certification DisplayHDR 400 de VESA. Et comme ils sont destinés au gaming rapide, ils ont le label FreeSync Premium, n'ont pas celle G-Sync Compatible même s'ils devraient fonctionner avec les GeForce sans trop de soucis. Il y a deux HDMI 2.0, 1 DP, 2 USB type-A, un USB type-B vers A, un USB type-C et un port 3.5 mm pour le son. Ils sont pilotables par le logiciel maison CAM, qui permet, pour chaque titre, de régler divers facteurs comme contraste, luminosité, saturation, lumière bleue, égaliseur noir, etc.

Avant de conclure sur les tarifs, ils peuvent monter, pivoter sur leur axe, et s'incliner de haut en bas. Il faut 339 € pour le 25F, et juste 20 € de plus pour le 27F qui passe à 359 €, que ce soit en noir ou en blanc, pour rester cohérent avec le catalogue. Hormis la place qui pourrait manquer, rien ne devrait empêcher de prendre le 27F au lieu du 25F. En revanche, ils sont exclusifs au store NZXT.