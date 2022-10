Les RTX 40 vont débarquer à partir du 12 octobre, la première qui sera lancée sera la RTX 4090 dont on sait déjà plein de choses. NVIDIA recommandait un bloc de 850 W de qualité pour ses RTX 3090 et 3090 Ti, il n'y a pas de raison que ça change avec les versions Founders Edition. Pour les customisées, c'est assez variable, on retrouve sur le site de Palit sur la RTX 4090 Gamerock OC un bloc de 1200 W recommandé, alors que la carte possède également un connecteur 12VHPWR, celui qui encaisse jusqu'à 600 W.

Si vous avez un bloc signé Seasonic PRIME 1000 et 1300 W, ou un FOCUS 1000 W, alors vous pouvez réclamer gratuitement ce fameux adaptateur. Il nécessite deux lignes PCIe sur votre bloc, et se termine par l'unique 12+4 pins. L'offre débutera le 12 octobre, et il vous sera demandé de preuves d'achat : celle de l'une des alimentations citées, et celle d'une carte graphique haute patate de moins de 12 mois. Et quand Seasonic n'aura plus de câbles, l'offre stoppera, et il faudra acheter très probablement le précieux sésame.

Notez que la firme avait déjà procédé ainsi pour le connecteur 12 pins lorsque les RTX 30 sont sorties. Et les nouveaux blocs sont PCIe 5.0 et ATX 3.0 sont annoncés. Beau suivi donc !