GUNNIR a dévoilé sa carte Arc Alchemist A380. Contrairement à l'avion qui symbolisait la démesure et la consommation de fou, cette carte correspond à une petite version de la gamme Intel à venir. Nous n'allons pas expliquer que le retard pris va coûter cher en matière de renommée à l'orée de la vie commerciale de Lovelace et RDNA 3, mais la firme commence vraiment petitement à introduire ses GPU. L'A380 Photon OC arbore un look somme toute très basique, double slot avec un ventirad à double moulin de type axial, le tout alimenté par une prise PCIe 8 pins, la carte totale pompe 92 W. En outre, elle est équipée de 6 Gio de GDDR6 à 15.5 Gbps, soit moins que les 16 Gbps préconisés par le géant bleu. Quant au GPU, celui-ci pédalera à 2450 MHz, alors qu'Intel a validé 2000. Ça fait une grosse différence, mais dans la mesure où rien n'est annoncé proprement par la firme de Patoche, il est difficile de savoir s'il sera différencié les fréquences de base, en boost voire en gaming.

Officieusement, la carte est faite pour venir concurrencer directement la RX 6400, et sur le papier elle semble faire avec, entre autres choses, 2 Gio de GDDR6 en plus par rapport à la Radeon, ce qui peut avoir son importance dans certains cas de gaming. Vous avez plein de photos sur ce lien. Vous voulez savoir à quoi ressemble le flagship GUNNIR à base d'A770 ou A780 ? Il faudra, pour cela, prendre une passoire à placer devant les yeux, l'agiter vite, comme à la belle époque des films en codés sur Canal+, le samedi soir surtout, ou alors vous contenter de cette image floue qui laisse apparaitre quand même un refroidisseur à 3 moulins. Toutefois, à part un "Stay Tuned", rien à se mettre sous le chicot, et surtout pas une date.