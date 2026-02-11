ASRock dÃ©ploie un BIOS bÃªta pour sauver les Ryzen 9000

Alors que ses cartes mÃ¨res sont accusÃ©es dâ€™occire des Ryzen presque au rythme oÃ¹ Renaud sâ€™enfilait les Ricard, et avec une appÃ©tence particuliÃ¨re pour le Ryzen 7 9800X3D selon les statistiques, ASRock ne sâ€™enferme plus dans le mutisme. Le 5 fÃ©vrier dernier, la marque avait publiÃ© un communiquÃ© diplomatique, du genre Â«â€¯nous avons connaissance des rapports, nous menons lâ€™enquÃªteâ€¯Â». Depuis dimanche, la sociÃ©tÃ© sâ€™attelle Ã©galement Ã dÃ©ployer une mise Ã jour BIOS en version bÃªta. Sur le papier, elle est esquissÃ©e comme une premiÃ¨re rÃ©ponse aux pannes prÃ©citÃ©es.

Un BIOS bÃªta, toujours mieux que rien

Câ€™est ce qui ressort du communiquÃ© du 9 fÃ©vrier. Ses premiers mots sontâ€¯: Â«â€¯ASRock entretient une collaboration Ã©troite et de longue date avec AMD, et continue dâ€™examiner attentivement les problÃ¨mes rÃ©cents liÃ©s aux CPU discutÃ©s sur les communautÃ©s en ligne, tout en optimisant les fonctionnalitÃ©s du BIOS et en renforÃ§ant la stabilitÃ© globale du systÃ¨me. AprÃ¨s plusieurs sÃ©ries de travaux communs, AMD a fourni AGESA 1.3.0.0a afin dâ€™amÃ©liorer la compatibilitÃ© globale de la plateforme. ASRock a effectuÃ© lâ€™intÃ©gration correspondante et a publiÃ© la version bÃªta du BIOS 4.07.AS01, intÃ©grant AGESA 1.3.0.0a, sur son site officiel Â». Il va sâ€™en dire quâ€™avec un dÃ©lai de seulement quatre jours entre les deux annonces, les Â« travaux communs Â» avec AMD avaient dÃ©butÃ© avant la plaidoirie du 5.

La suite prÃ©cise que la mise Ã jour du BIOS s'articule autour de trois axes clefs : le ComboAM5 PI 1.3.0.0a, une compatibilitÃ© mÃ©moire optimisÃ©e, et la correction dâ€™un Ã©chec de dÃ©marrage survenant avec Â«â€¯certains CPUâ€¯Â». Plusieurs cartes ont dÃ©jÃ reÃ§u cette mise Ã jour, Ã lâ€™image de la B650 Steel Legend WiFi ou de la B850M Challenger WiFi plus rÃ©cemment.

Vous lâ€™avez lu comme nousâ€¯: le communiquÃ© suggÃ¨re une amÃ©lioration de la stabilitÃ©, sans toutefois cibler particuliÃ¨rement les pannes affectant les Ryzen 9000. Nous avons attendu quelques heures avant de traiter cette info, histoire de lâ€™apprÃ©hender Ã la lumiÃ¨re dâ€™Ã©ventuels retours. HÃ©las, pour lâ€™instant, mÃªme si ce dÃ©ploiement est Ã©voquÃ© dans le 9000-Series CPU Failures / Deaths Megathread #4 ainsi que dans le thread consacrÃ© Ã lâ€™annonce, peu de dÃ©tails concrets se dÃ©gagent. Rappelons quâ€™il a fallu plus dâ€™un an pour recenser les quelque 300 cas de Ryzen Â«â€¯dÃ©cÃ©dÃ©sâ€¯Â», toutes origines confonduesâ€¯; ils ne tombent pas par dizaines chaque jour. D'autre part, gageons que cet adjuvant nâ€™est pas non plus capable de ressusciter ceux ayant trÃ©passÃ©.

Ã€ dÃ©faut, il faut donc sâ€™en tenir Ã la prescription dâ€™ASRock. Elle est sans ambiguÃ¯tÃ©â€¯: Â«â€¯Cette mise Ã jour est spÃ©cialement conÃ§ue pour corriger les situations oÃ¹ le systÃ¨me ne dÃ©marre pas, y compris les cas oÃ¹ un ordinateur peut Ã©chouer Ã dÃ©marrer aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© utilisÃ© pendant un certain tempsâ€¯Â» ; il est donc Â«â€¯recommandÃ© aux utilisateurs confrontÃ©s Ã ce type de problÃ¨me de mettre Ã jour leur BIOS vers cette version afin de restaurer le fonctionnement normal du dÃ©marrage du systÃ¨meâ€¯Â». Le cas Ã©chÃ©ant, il faut passer par l'ASRock Flashback, lequel permet de flasher mÃªme sans CPU. Nonobstant, un BIOS stable serait prÃ©vu trÃ¨s Â« prochainement Â»â€¯; sur les fils Reddit Ã©voquÃ©s plus haut, certains invitent Ã attendre ce remÃ¨de moins expÃ©rimental.